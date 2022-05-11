Об этом Бринк заявила во время слушаний в профильном Комитете по международным делам Сената США о назначении ее главой американской дипломатической миссии в Украине. Они прошли 10 мая.

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Планы Бриджит Бринк по поводу ее вероятной дипломатической миссии в Украине

Бриджит Бринк подчеркнула, что приложит все усилия для скорейшего возвращения посольства США в украинскую столицу.

Не знаю точно, как быстро мы сможем вернуться к этому процессу, впрочем, я знаю, что мы постараемся это сделать как можно скорее. И, конечно, это моя надежда и план – в случае утверждения получить возможность начать свою миссию непосредственно в Киеве,

– подчеркнула госпожа дипломат.

Претендентка на должность посла США в Украине рассказала, что имеет высокий уровень доверия к американским экспертам в области безопасности, в том числе работающим на местах и дающим советы, чтобы штаты смогли продвигать свои стратегические интересы. Она подчеркнула, что это означает присутствие и прямое сотрудничество с украинскими властями, посольствами других стран, а также координацию работы между Вашингтоном и Киевом.

Бринк также отметила, что определяет для себя приоритетом прежде всего продвижение тех стратегических интересов, которые работают на " демократию, суверенность и процветание Украины ". В этом контексте вероятная будущая госпожа США в Украине пообещала работать вместе с Конгрессом, чтобы помочь нашему государству добиться успеха как на поле боя, так и за столом переговоров. Кроме того, Бринк заявила, что сделает все, чтобы " Россия потерпела стратегическое поражение " в попытках взять под контроль Украину.

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Вместе с тем, кандидатка выразила готовность сотрудничать с Конгрессом по обеспечению дальнейшей гуманитарной и экономической поддержки нашего государства, а также привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях на территории Украины. Среди прочего, Бринк назвала также приоритетом помощь посольства США в восстановлении нашей страны.

Мы поддерживаем решение народа Украины относительно большей интеграции в европейское сообщество, а также стремление реализовать сложные и серьезные внутренние реформы, необходимые для достижения этой цели.

– добавила госпожа дипломат.

Напомним, что до этого Бриджит Бринк работала госпожой послом США в Словакии. Джозеф Байден номинировал ее на должность главы дипломатической миссии США в Украине 28 апреля. Теперь ее кандидатуру должны утвердить в профильном комитете.

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