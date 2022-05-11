Унікальною новиною поділився голова обласної військової адміністрації Хмельниччини Сергій Гамалій. Він відзвітував про підсумки 76 дня війни.

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Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час,

– сказав Гамалій.

Він також відзвітував про актуальну ситуацію на Хмельниччині.

Посівна та гуманітарний фронт

За словами голови ОВА, на Хмельниччині виконали посівну кампанію на 83%. Аграрії області повністю завершили сіяти зернові культури на площі 82 тисячі гектарів. Але це не кінець – продовжують сіяти соняшник, кукурудзу на зерно, сою, садити картоплю та овочеві культури.

За планом аграріїв, якщо дозволить погода, то всі посівні роботи мають завершити до 20 травня.

Крім того, Хмельницька область допомагає й з гуманітарними потребами. Зокрема, й переселенцям. З гуманітарного штабу при ОВА передали 3 тонни допомоги на Шепетівський район та Наркевицьку громаду області.

Як Хмельниччина відчуває війну

Попри те, що активні бойові дії тривають на Сході нашої держави, ворог не припиняє обстрілів усієї країни. Ракети "прилітали" і в Хмельницьку область. Зокрема, у ОВА повідомляли ще 29 квітня про ракетний удар по Шепетівському району. Сергій Гамалій заявляв, що снаряд ворога влучив в інфраструктурний об'єкт.

Окрім того, в області розташована Хмельницька атомна електростанція. Російських окупантів навтіь це не зупиняє від запуску своїх ракет. Адже також в квітні стало відомо, що поблизу ядерних реакторів пролетіли дві крилаті ракети. Їх зафіксували над водоймою-охолоджувачем атомної станції.

Попри воєнний стан в країні, Хмельницький продовжує розвиватися і міськрада обласного центру ухвалює важливі для цього рішення. На сесії також у квітні проголосували за низку пільг для підприємців міста. Ринки Хмельницького звільнили від плати за оренду землі за березень – квітень. Комунальні ринки звільнили від абонплати.

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