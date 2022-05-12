Об этом 24 каналу рассказал политолог Дмитрий Шеренговский. Он также отметил, что подписание очередного пакета помощи Украине является очень важным шагом, ведь это дополнительное усиление украинской экономики, несмотря на ленд-лиз.

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Украина нуждается в любой помощи: медицинской, гуманитарной, экономической. Поэтому подписание президентом Байденом очередного транша финансовой помощи в 40 миллиардов долларов, важно, чтобы не было пробела между поставками помощи, отмечает политолог.

Справка . Палата представителей США приняла законопроект о выделении 40 миллиардов долларов в поддержку Украины. Эти деньги стали первой суммой, которую США выделили Украине после подписания закона о ленд-лизе.

Будут ли США поддерживать Украину в случае проигрыша демократов на выборах

Мы видим монолитную поддержку Украины в США из обеих партий – демократов и республикацев. Американское население также, в большинстве своем является проукраинским,

– убежден Шеренговский.

По мнению Шеренговского, с одной стороны активную поддержку Украины в США, можно расценивать, как набор "очков" перед выборами, но с другой стороны – любая партия в США, что победит, будет поддерживать украинцев до конца.

Поддержка Украины от США – что известно

Бриджит Бринк могут вскоре утвердить на должность посла США в Украине. Бринк отметила, что если ее выберут, она планирует начать свою дипломатическую миссию непосредственно в Киеве. Напомним, что постоянного посла США Украина уже не получала несколько лет.

Американский штат Миссисипи избрал Хмельницкую область как регион-побратим. Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

США ввели санкции против российских элит и членов их семей – ограничили выдачу виз. Под визовые ограничения попали российские и белорусские чиновники, подрывающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.

Первая леди США Джил Байден посетила Украину и встретилась с Еленой Зеленской. Жены президентов встретились в Ужгороде, где посетили раненых бойцов в госпитале.

Министр обороны Украины Алексей Резников 9 мая провел телефонный разговор со своим коллегой Ллойдом Остином, министром обороны США. Они обсудили военную помощь, требуемую ВСУ для победы над российскими оккупантами.

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