Про це повідомив 24 каналу волонтер Сергій Притула. Він зазначив, що українцям не слід припиняти підтримувати наших військових.
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Коли відчуємо ленд-ліз
За словами Притули, зараз немає чіткого розуміння, які саме об'єми допомоги та коли почнуть надходити в Україну завдяки ленд-лізу. Утім, є приблизні уявлення, як виглядає логістика за попередніми поставками.
Думаю, що треба почекати місяць, щоб відчути ленд-ліз. Водночас певний період до його прибуття українцям однаково доведеться витягувати (забезпечення армії – 24 канал) власними силами,
– зауважив волонтер.
Підтримка волонтерів є вкрай важливою
Притула наголосив, що підтримка волонтерської спільноти українцями зараз є вкрай важливою, оскільки в них немає таких бюджетів, якими оперує уряд. Однак саме волонтери значно швидші в контексті закупівель та логістики.
Цим військові користаються сповна. У нас чудово налагоджена система взаємозв'язків зі штабами, комбригами, комбатами. Крутимось, як можемо,
– зазначив Притула.
Крім того, волонтер додав, що іноді вони також отримують завдання від Генерального штабу Збройних Сил України. Тобто у відомстві їх просять про щось, якщо бачать, що вони можуть зробити це швидше.
Притула розповів, коли українці зможуть відчути ленд-ліз: дивіться відео
Ухвалення ленд-лізу: головне
- Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз. Так завдяки йому Сполучені Штати Америки зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою.
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- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак детально пояснив, що передбачає ухвалення ленд-лізу для України. Як він підкреслив, завдяки цьому закону наша держава отримає доступ до ресурсів, які допоможуть перемогти Росію.
- Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповів, на які види зброї Україна чекає від США. Він назвав пріоритети та послідовності, в якій вони нам потрібні.