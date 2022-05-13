Про це повідомив 24 каналу волонтер Сергій Притула. Він зазначив, що українцям не слід припиняти підтримувати наших військових.

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Коли відчуємо ленд-ліз

За словами Притули, зараз немає чіткого розуміння, які саме об'єми допомоги та коли почнуть надходити в Україну завдяки ленд-лізу. Утім, є приблизні уявлення, як виглядає логістика за попередніми поставками.

Думаю, що треба почекати місяць, щоб відчути ленд-ліз. Водночас певний період до його прибуття українцям однаково доведеться витягувати (забезпечення армії – 24 канал) власними силами,

– зауважив волонтер.

Підтримка волонтерів є вкрай важливою

Притула наголосив, що підтримка волонтерської спільноти українцями зараз є вкрай важливою, оскільки в них немає таких бюджетів, якими оперує уряд. Однак саме волонтери значно швидші в контексті закупівель та логістики.

Цим військові користаються сповна. У нас чудово налагоджена система взаємозв'язків зі штабами, комбригами, комбатами. Крутимось, як можемо,

– зазначив Притула.

Крім того, волонтер додав, що іноді вони також отримують завдання від Генерального штабу Збройних Сил України. Тобто у відомстві їх просять про щось, якщо бачать, що вони можуть зробити це швидше.

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