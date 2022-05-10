Про це 24 каналу розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. За його словами, є найголовніші пріоритети у потенційній зброї.

До теми Це сигнал Заходу, що США впевнені в перемозі України, – Веніславський про підписання ленд-лізу

Нам потрібні сучасні системи ППО, – Веніславський

Веніславський наголосив на тому, що може назвати види озброєння, які Україна очікує від США, оскільки це озвучив і сам президент України ще приблизно місяць тому. Є різні пріоритети та послідовності, у якій вони нам потрібні.

Одна із систем пріоритетів полягає у військах протиповітряної оборони, тому що нам необхідно "закрити небо" у такий спосіб, щоб російські військові літаки взагалі не могли потрапити у повітряний простір України.

Це перший пріоритет із погляду того, щоб ми дуже переламали використання Росією військово-повітряних їхніх сил,

– повідомив Веніславський.

Він зазначив, що нам потрібна більш сучасна і точна ракетна техніка, яка дозволить на більших відстанях вражати цілі ворога, зокрема його логістичні маршрути, які забезпечують перекидання паливо-мастильних матеріалів й інших резервів до окупованих територій України.

"Ворог більш-менш безпечно себе почуває й то умовно безпечно, тому що ми й там їх достатньо вміло збиваємо. Я маю на увазі у повітряному просторі лише на окремих районах Донецької й Луганської області, частково на півдні", – сказав нардеп.

Зауважте! Росія вперше випустила по Україні старі радянські ракети Х-22 по Одесі та Одещині через брак високоточних.

Веніславський також додав, що у центральні райони України ворог уже не залітає. Ні літаки, ні гелікоптери, як це було в перші дні війни. "Нам потрібні сучасні системи ППО для того, щоб не дати можливості ворогу прикривати свої війська, коли ми контратакуватимемо", – вважає член комітету з нацбезпеки.

Що ще потрібно

Нардеп пояснив, що інакшим пріоритетом є артилерійські системи, зокрема реактивні системи залпового вогню, тому що зараз на всій лінії зіткнення якраз насамперед і відбуваються артилерійські бої.

Коли артилерія ворога намагається вразити наші збройні сили. Наші ЗСУ намагаються артилерією вразити ворога, тому це пріоритет №1. Безперечно, артилерія й реактивні системи залпового вогню,

– розповів він.

Веніславський, зокрема, зауважив, що і пріоритетом є бронетехніка, тому що для нас важливо максимально зберегти життя наших військовослужбовців. Бронетехніка потрібна для того, щоб Україна могла ефективно контратакувати і вибивати ворога з української землі.

Веніславський розповів про озброєння для України: деталі у відео 24 каналу

Закон про ленд-ліз для України: що відомо