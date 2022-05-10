Росія полізла в радянські запаси

Х-22 раніше не застосовувалися по території України, оскільки це – не просто старі радянські ракети, а дуже старі радянські ракети, розробка яких почалася у 1958 році.

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У ракети дуже велика бойова частина – 960 кілограмів, але ймовірність знищення її засобами протиповітряної оборони вища, ніж у крилатої ракети "Калібр" або Х-101 та П-800. Але важливо навіть не це, а важливо те, що в хід йде саме цей старий мотлох, якому понад 50 років!



Через брак високоточних ракет Росія почала бити по Україні радянською застарілою зброєю / Фото Defense Express

"Друга" армія світу здувається

Так, за період СРСР цих ракет виробили понад тисячу, але не всі вони перебувають у стані, який дозволяє їх застосовувати за призначенням. Скажу більше – вони взагалі є небезпечними для застосування тією авіацією, з якої їх запускають.

Цікаво, а що буде далі? Дістануть К-10 "Комета-10" зі сховищ? "Друга" армія у світі…

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