Росія полізла в радянські запаси
Х-22 раніше не застосовувалися по території України, оскільки це – не просто старі радянські ракети, а дуже старі радянські ракети, розробка яких почалася у 1958 році.
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Через брак високоточних ракет Росія почала бити по Україні радянською застарілою зброєю / Фото Defense Express
"Друга" армія світу здувається
Так, за період СРСР цих ракет виробили понад тисячу, але не всі вони перебувають у стані, який дозволяє їх застосовувати за призначенням. Скажу більше – вони взагалі є небезпечними для застосування тією авіацією, з якої їх запускають.
Цікаво, а що буде далі? Дістануть К-10 "Комета-10" зі сховищ? "Друга" армія у світі…
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