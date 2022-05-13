Об этом сообщил 24 каналу волонтер Сергей Притула. Он отметил, что украинцам не следует прекращать поддерживать наших военных.

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Когда почувствуем ленд-лиз

По словам Притулы, сейчас нет четкого понимания, какие именно объемы помощи и когда начнут поступать в Украину благодаря ленд-лизу. Впрочем, есть приблизительные представления, как выглядит логистика по предварительным поставкам.

Думаю, что нужно подождать месяц, чтобы почувствовать ленд-лиз. В то же время определенный период до его прибытия украинцам все равно придется вытягивать (обеспечение армии – 24 канал) собственными силами,

– заметил волонтер.

Поддержка волонтеров крайне важна

Притула подчеркнул, что поддержка волонтерского сообщества украинцами сейчас крайне важна, поскольку у них нет таких бюджетов, которыми оперирует правительство. Однако именно волонтеры гораздо быстрее в контексте закупок и логистики.

Этим военные пользуются вполне. У нас отлично отлаженная система взаимосвязей со штабами, комбригами, комбатами. Крутимся, как можем,

– отметил Притула.

Кроме того, волонтер добавил, что иногда они получают задания от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. То есть, в ведомстве их просят о чем-то, если видят, что они могут сделать это быстрее.

Притула рассказал, когда украинцы смогут почувствовать ленд-лиз: смотрите видео



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