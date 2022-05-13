Об этом сообщил 24 каналу волонтер Сергей Притула. Он отметил, что украинцам не следует прекращать поддерживать наших военных.
Читайте на сайте Нам больше не нужно будет постоянно выпрашивать оружие, – эксперт о ленд-лизе
Когда почувствуем ленд-лиз
По словам Притулы, сейчас нет четкого понимания, какие именно объемы помощи и когда начнут поступать в Украину благодаря ленд-лизу. Впрочем, есть приблизительные представления, как выглядит логистика по предварительным поставкам.
Думаю, что нужно подождать месяц, чтобы почувствовать ленд-лиз. В то же время определенный период до его прибытия украинцам все равно придется вытягивать (обеспечение армии – 24 канал) собственными силами,
– заметил волонтер.
Поддержка волонтеров крайне важна
Притула подчеркнул, что поддержка волонтерского сообщества украинцами сейчас крайне важна, поскольку у них нет таких бюджетов, которыми оперирует правительство. Однако именно волонтеры гораздо быстрее в контексте закупок и логистики.
Этим военные пользуются вполне. У нас отлично отлаженная система взаимосвязей со штабами, комбригами, комбатами. Крутимся, как можем,
– отметил Притула.
Кроме того, волонтер добавил, что иногда они получают задания от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. То есть, в ведомстве их просят о чем-то, если видят, что они могут сделать это быстрее.
Притула рассказал, когда украинцы смогут почувствовать ленд-лиз: смотрите видео
Принятие ленд-лиза: главное
- Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе. Так, благодаря ему Соединенные Штаты Америки смогут поставлять нашей стране вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.
- На брифинге после подписания документа Байден заявил, что такой важный шаг является затратным. Впрочем, подчеркнул, что он поможет украинскому народу в борьбе за демократию.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за принятие такого закона. Кроме того, по его словам, ленд-лиз настолько выгоден, что называть его ссудой некорректно.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подробно объяснил, что предусматривает принятие ленд-лиза для Украины. Как он подчеркнул, благодаря этому закону наше государство получит доступ к ресурсам, которые помогут победить Россию.
- Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, какие виды оружия Украина ждет от США. Он назвал приоритеты и последовательности, в которых они нам нужны.