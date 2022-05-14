Про це розповіли 14 травня в Офісі Президента. Зазначили, що у Києв приїхав лідер республіканської меншості в Сенаті Мітчелл Макконнелл.

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Від дій Росії жахається весь світ

За словами Зеленського, візит американських союзників є актом, що символізує двопартійну підтримку з боку Конгресу США та народу. Він додав, що Україна зараз захищає демократичні цінності, свободи та право народів вільно обирати майбутнє.

"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", – заявив Зеленський.



США висловлює підтримку для України / Фото Офісу Президента



Зеленський сподівається на майбутню допомогу від США / Фото Офісу Президента

Україна сподівається на підтримку США в майбутньому

За словами президента, США відіграє значну роль у санкційних обмеженнях для окупантів. Зеленський вважає вагомими закони про заборону імпорту російської нафти та припинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.

Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму,

– наголосив президент.

Додаткове фінансування для України

Зеленський подякував США за лідерство в ухваленні рішень й підтримці України. Зокрема, назвав визначним рішення про ленд-ліз.



Сенатори у Києві / Фото Офісу Президента

Також він сподівається, що Сенат США ухвалить пакет додаткового фінансування для України. Раніше його вже розглядали у Палаті представників і збільшили фінансування з 33 мільярдів доларів до 39,6.

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Ще один візит закордонних лідерів до України

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра та його колега з Німеччини Анналена Бербок приїхали на Київщину. Зокрема, вони відвідали зруйновані Бучу та Ірпінь.