Об этом Ллойд Остин написал в своем твитере. Говорили министры и о ситуации на Востоке Украины.

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Глава Пентагона отметил, что вместе с украинским министром Алексеем Резниковым они координировали американские и международные усилия для оказания помощи в обороне государства. В частности, речь идет об обеспечении граждан Украины необходимым потенциалом для эффективного противодействия государству-агрессору.

Сегодня у меня был очередной телефонный звонок со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Мы обсуждали ситуацию на Востоке Украины, координировали американские и международные усилия по оказанию помощи по безопасности, чтобы обеспечить украинцев необходимым потенциалом для продолжения противодействия агрессии России,

– написал глава Пентагона Ллойд Остин.

Как США поддерживают Украину: коротко

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