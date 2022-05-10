Разговор состоялся по телефону. Министры договорились и дальше находиться в тесном контакте.
К теме Россия годами не слушала слов, поэтому теперь слушает оружие, – Резников
Резников пообщался с Остином
Министр обороны США рассказал, что имел телефонный разговор с главой Минобороны Украины.
Сегодня утром я разговаривал со своим коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные запросы Украины. Я еще раз подтвердил нашу устойчивую поддержку в предоставлении Украине необходимых возможностей для противодействия российской агрессии.
– заметил Остин.
По информации Минобороны США, он рассказал Резникову, что для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием 6 мая было выделено 150 миллионов долларов. В частности, речь идет об артиллерии, контрартиллерийских радарах и оборудовании для электронных помех.
В свою очередь, министр обороны Украины рассказал о ситуации на Востоке. Остин отметил, что США будут продолжать усиливать украинскую армию, чтобы она могла победить захватчиков. Также он проинформировал Резникова о постоянной координации США с союзниками и партнерами по усилиям по оказанию военной помощи.
Интересно Эти шаги затратны, но скрываться от агрессии России – более затратно, – Байден о ленд-лизе
Кратко о помощи США и ленд-лизе для Украины
- США еще 28 апреля поддержали ленд-лиз для Украины. К тому же такую программу использовали еще во время Второй мировой войны.
- Палата представителей США проголосовала за него с разгромным результатом: 417 голосов "за" и только 10 – "против"
- Ленд-лиз предполагает сокращение бюрократической составляющей, что значительно ускорит передачу Украине оружия и других важных поставок.
- Отныне наше государство сможет предоставлять США список необходимого оружия, а Штаты в свою очередь будут поставлять украинским защитникам танки, самолеты системы ПВО и т.д.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что решение Белого дома поставлять ВСУ оружие означает одно – США уверены в победе Украины.
- По мнению министра обороны, ленд-лиз – это фактически участие в войне, но без ввода войск.
Стоит посмотреть – Байден подписал ленд-лиз для Украины