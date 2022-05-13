Про це Ллойд Остін написав у своєму твітері. Говорили міністри й про ситуацію на сході України.
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Глава Пентагону зазначив, що разом з українським міністром Олексієм Резніковим вони координували американські та міжнародні зусилля задля надання Україні допомоги в обороні держави. Зокрема, мовиться про забезпечення громадян України необхідним потенціалом для ефективної протидії державі-агресорці.
Сьогодні у мене був черговий телефонний дзвінок зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Ми обговорювали ситуацію на сході України, координували американські та міжнародні зусилля з надання безпекової допомоги, щоб забезпечити українців необхідним потенціалом для продовження протидії агресії Росії,
– написав очільник Пентагону Ллойд Остін.
Як США підтримує Україну: коротко
- Палата представників США ухвалила проєкт закону про виділення 40 мільярдів доларів на підтримку України. Зазначимо, що ці гроші стали першою сумою, яку США виділили Україні після підписання закону про ленд-ліз. Проєкт закону передадуть на розгляд Сенату, а згодом його має підписати президент США Джозеф Байден.
- Джо Байден розповів, що американські фермери зможуть компенсувати дефіцит сільгосппродукції у світі, що може виникнути через війну в Україні. Уряд США продовжить інвестувати у своїх аграріїв.
- Невдовзі Бріджит Брінк можуть затвердити на посаду пані посла США в Україні. Брінк планує розпочати свою дипломатичну місію безпосередньо у столиці України, якщо її оберуть на посаду. Зверніть увагу, що постійного посла США Україна вже не отримувала кілька років.
- Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що американський штат Місісіпі обрав Хмельницьку область, як регіон-побратим.
- США запровадили санкції проти російських еліт та членів їхніх сімей – обмежили видачу віз. Під візові обмеження потрапили російські та білоруські чиновники, які підривають суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність України.
- Перша леді США Джил Байден приїхала з візитом в Україну та зустрілась із Оленою Зеленською. Дружини президентів завітали у школу в Ужгороді, де живуть переселенці із гарячих точок в Україні.
- Міністр оборони України Олексій Резніков 9 травня провів телефонну розмову зі своїм колегою Ллойдом Остіном, міністром оборони США. Вони обговорили військову допомогу, яку потребують ЗСУ для перемоги над російськими окупантами.
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