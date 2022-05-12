Джо Байден заявив, що США зараз бореться на двох фронтах. Вдома – це інфляція і зростання цін.
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Другий за кордоном – це допомогти українцям у захисті демократії, а також годувати тих, хто цього потребує по всьому світу через звірства Росії.
Американські фермери розуміють, що "путінська" війна заблокувала найважливіші джерела продовольства,
– зазначив Джо Байден.
Він пояснив, що через військове вторгнення Росії в Україну – мільйони тонн українського зерна не йдуть на експорт.
"Якщо ці тонни не потраплять на ринок, дуже багато людей в Африці помре від голоду, тому що це єдиний постачальник для ряду африканських країн", – додав Байден.
За його словами, США мають продовжувати інвестувати в американських фермерів. Та розповів, які заходи будуть спрямовані на нарощення внутрішнього виробництва продовольства, зниження цін на продукти та зростання поставок в країни, що відчувають дефіцит в результаті війни.
Що відомо про можливий голод
- У світі може виникнути криза через неможливість експорту української продукції під час війни. Експерти вважають, що це може спричинити голод та навіть більш глобальні війни.
- Очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала. Вона застерегла, що різке зростання цін на продовольство внаслідок війни в Україні спричинить голодні бунти у бідних країнах світу.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що на світ може очікувати масовий голод. Крім того, він прогнозує крах глобальної продовольчої системи. Війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на паливо, харчові продукти та транспорт.
- На Європу може чекати продовольча криза через війну Росії проти України. Про такий варіант серйозно заговорили в Європейському Союзі.
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