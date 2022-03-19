На думку Гутерреша, причина вищезазначеному – війна в Україні. Тому вже зараз слід робити усе можливе, аби запобігти катастрофі світу.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Через війну в Україні різко ростуть ціни

Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на паливо, харчові продукти та транспорт.

Ми повинні зробити все можливе, аби запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи,

– наголосив Гутерреш.

У Євросоюзі також прогнозують продовольчу кризу через війну

У ЄС попередили, що на Європу може чекати новий виклик у агропромисловому секторі. Адже Україна та Росія є великими експортерами продовольства у світі.

Щоправда, наразі немає загрози для дефіциту продуктів. Проте є імовірність підняття цін.

У Єврокомісії зазначили, що працюватимуть над стійкою та надійною агропродовольчою системою Європи у середньостроковій перспективі.

Зверніть увагу Трильйон доларів, щоб знищити Росію: як Захід помстився Путіну за війну в Україні

Важливо – Для України вже зарезервували 300 мільярдів доларів російських грошей: дивіться відео 24 каналу