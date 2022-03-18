Уже четвертий тиждень в Україні триває війна. Про основні події боротьби України з ворогом – читайте у хронології.

Попередній тиждень Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Хронологія подій

19 березня

Доповнюємо новину…

13:30 Унаслідок обстрілів Макарова Київської області загинули 7 цивільних, а ще 5 – потрапили у лікарню.

13:24 На Луганщині терористи обстріляли з "Градів" цілу вулицю в місті Кремінна. Будинки мирних мешканців зруйновані.

Дивіться наслідки обстрілів вулиці в міста Кремінна: відео

13:19 У Маріуполі окупанти цинічно вдягають на місцевих мешканців білі пов'язки, щоб їх плутали з військовими. Наші бійці закликали цивільних не піддаватися на провокації.

12:54 Суд перенаправив понад 34 мільйонів гривень з речових доказів на потреби Збройних Сил України.

12:39 5 автобусів з маріупольцями, які вибралися до Бердянська, нарешті дісталися у Запоріжжя. У транспорті перебували близько 500 людей.

12:38 У Києві нормалізувався стан повітря. На вулицю вже можна виходити.

12:36 Подоляк про відмову Німеччини закривати небо над Україною: Кожна така заява європейських політиків заохочує Росію до масових убивств в Україні.

12:31 Денис Шмигаль обговорив з прем'єркою Нової Зеландії Джасіндою Ардерн посилення санкцій проти Росії.

12:22 За даними розвідки, росіяни кидають мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м'ясо, щоб виявити позиції ЗСУ.

12:21 У Маріуполі українські захисники здійснили рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління. Вони знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та до взводу піхоти.

12:05 Захисники Маріуполя готові розпочати деблокаду міста. Вони чекають на наказ від керівництва.

11:35 У західних областях України, а також Києві та Житомирі оголосили повітряну тривогу.

11:25 Унаслідок ракетного обстрілу передмісття Запоріжжя загинули 9 людей, а ще 17 – зазнали травм. Серед них є цивільні та працівники ДСНС.

11:24 У місті Калинівка Вінницької області поліцейські затримали трьох жінок, які розкрадали гуманітарну допомогу для Збройних Сил.

11:24 У Харкові попрощалися з Олександром Подольським – рятувальником, який потрапив під ворожий обстріл під час гасіння пожежі на ринку "Барбашово".

У Харкові провели в останню путь Олександра Подольського / Фото Анни Черненко для 24 каналу

11:21 Після двох днів гасіння пожежу на ринку "Барбашово" у Харкові нарешті ліквідували. Збитки ще не рахують.

11:17 З Дніпропетровської області в Херсонську відправили вже майже 300 тонн гуманітарної допомоги. До цього залучали 12 20-тонних фур.

11:01 Російські військові пошкодили майже 500 шкіл в Україні. Найгірша ситуація зі зруйнованими навчальними закладами у Харкові.

10:56 З початку війни в Україну повернулися понад 317 тисяч наших громадян. Лише за останню добу кордон перетнули 19 тисяч осіб. Більшість з них – чоловіки, які приїхали боронити рідну землю.

10:56 Ігор Клименко: Росія могла замінувати Чорне море від Босфору до Одеси, аби звинуватити в цьому Україну.

10:33 На Миколаївщині російські загарбники підло обстріляли наших військових, коли вони спали. Рятувальна операція ще триває.

10:33 Терористи 18 березня завдали авіудар по зерновому складу на Житомирщині. Після того будівля спалахнула.

10:29 У міноборони Великої Британії заявили, що Росія змінила підхід до війни. Тепер окупанти обрали стратегію виснаження України.

10:25 Ірина Верещук: гуманітарні коридори діятимуть у Донецькій, Київській та Луганській областях. Детальніше з маршрутками ознайомтеся – тут.

10:20 На Чернігіщині ЗСУ знищили ворожі батареї "Ураган" та "Мста-С".

10:13 Сьогодні до Херсона планують доставити 14 фур з гуманітарною допомогою. Також продукти та медикаменти відправлять на Луганщину. На зворотному шляху транспорт вивезе людей.

10:11 Німеччина відправила Україні засоби цивільного захисту і протипожежне обладнання. Мовиться про електрогенератори, численні резервуари для води, намети, спальні мішки, вогнегасники тощо.

10:01 Втрати Росії в Україні: 14 400 бійців, 466 танків, 1470 бойових броньованих машин, 213 артилерійських систем, 44 засоби ППО, 95 літаків, 115 гелікоптерів тощо.

09:52 Орки обстріляли село Будо-Вороб'ї на Житомирщині. Ворожий снаряд повністю знищив житловий будинок.



Від будинку залишилися лише руїни / Фото ДСНС

09:44 У Запоріжжі комендантська година триватиме з 16:00 суботи до 6:00 понедіка.

09:41 У ЗСУ назвали важливі професії для роботи в тилу: токар, слюсар та фрезерувальник.

09:31 У МВС кажуть, що головна ціль Путіна в Україні не "денацифікація", а знищення інфраструктури.

09:30 В Україні запустили телеграм-канал "Горюшко", який поіменно підраховує загиблих російських військових.

09:26 Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що через війну в Україні на світ чекає масовий голод та крах глобальної продовольчої системи.

09:07 У Харкові за добу рятувальники здійснили 33 виїзди на гасіння пожежі та розбір завалів. Їм вдалося врятувати 4 людей. Також відомо про одну жертву та 10 постраждалих.

09:04 Жертвами російської війни вже стали 112 українських дітей. Понад 140 наших маленьких громадян зазнали поранень, найбільше їх у Київській області.

09:03 Через напад Росії на Україну Володимир Зеленський виступить перед парламентом Японії.

09:01 Внаслідок авіаудару 27 лютого загинув танкіст Олексій Сенюк, який захищав Україну з 2014 року

08:48 У ДСНС не фіксують пожеж біля Чорнобильської атомної електростанції.

08:47 "Переговори між Україною та Росією можуть тривати кілька тижнів, попри певні зрушення під час переговорного процесу", – Михайло Подоляк.

08:44 МЗС Великої Британії переконане, що Росія використовує переговори не для того, щоб завершити війну, а щоб відтягнути час для перегрупування своїх військ.

08:21 Рівень концентрації смогу в Києві перевищує норму у 32 рази. Зараз у столиці України найзабрудненіше повітря у світі.

08:05 Німецька компанія Bosch припиняє постачання запчастин для російських вантажівок.

07:54 ООН: Понад 23% населення України були переміщені через війну з Росією. Зокрема 9,8 мільйона осіб виїхали за кордон та покинули свої будинки в межах України.

07:46 Британський лорд Алекс Карлайл пропонує додати владні структури Росії до списку терористичних організацій. Мовиться про збройні сили, військово-морський флот, військово-космічні сили та політичну партію "Єдина Росія".

07:20 У Сєвєродонецьку та Рубіжному від ворожих обстрілів за добу загинули 4 мирних мешканців, також є поранені.

07:18 У Генштабі ЗСУ підтвердили ліквідацію ще одного російського генерал-лейтенанта.

07:10 Українські захисники знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області

07:02 Генштаб ЗСУ: через шалені втрати Росія може розпочати відкриту мобілізацію, щоб вступити у виснажливу війну.

07:01 Дмитро Кулеба телефоном обговорив воєнні злочини Росії з Ентоні Блінкеном.

06:52 У Москві затримали дівчину, яка вийшла з антивоєнним плакатом у центр міста. На плакаті росіянка написала "Люди, не будьте байдужими. Прямо зараз в Україні гинуть діти, а російські матері втрачають своїх синів. Так бути не повинно".

06:04 Ліванська організація "Хезболла" категорично заперечила, що її бойовики воюють разом з Росією проти України. Раніше таку інформацію повідомляла розвідка.

06:00 Нові супутникові знімки Maxar показують, як окупанти руйнують Маріуполь.



Орки ракетами знищують місто Маріуполь

05:34 Шотландія та Уельс готові розмістити 4 тисячі українських біженців. Таке рішення ухвалили у межах програми Homes for Ukraine.

05:12 Ізраїль передасть Україні 4 броньовані швидкі, що дозволяють безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів. Їх передадуть літаками повітряним мостом.

04:43 Сполучені Штати зберігають занепокоєння, що Китай все ж таки може надати певну підтримку Росії. Тому Вашингтон уважно спостерігатиме за діями Пекіна.

04:41 Одна з найбільших нафтосервісних компаній Halliburton призупиняє бізнес в Росії.

04:22 Чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції. Зокрема для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

04:05 До війни локомотиви Укрзалізниці щодня заїжджали до Росії та Білорусії з вантажними поїздами. Через війну там залишилось 12 осіб. Останніх 4 нарешті вдалось повернути додому через Польщу.

03:37 Російські окупанти обстріляли лікарню в Тростянці, що на Сумщині. На щастя, люди залишились живі.

03:24 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що російські окупанти в регіоні вдаються до катувань та викрадання людей. Відомо, що злочини здійснюють з допомогою місцевих.

03:22 У Харківській області від 24 лютого 2022 року загинули 263 цивільних особи та 14 дітей.

03:20 "Укренерго" відновила високовольтну лінію Запорізька АЕС до підстанції Каховська.

03:04 Вірменія, Казахстан та Киргизстан відмовилися отримувати від Росії оплату за мито у рублях. Натомість вимагають, щоб було, як і раніше, тобто у доларах.

02:59 Під час обстрілу Києва окупантами, мати прикрила своїм тілом немовля. Дитину вдалося захистити від ушкоджень. Сама жінка отримала численні поранення, її прооперували.

02:25 У Білорусі розвантажують військову техніку Росії – танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. Також вони зводять понтонний міст через Прип'ять у Петрикові. Так можна потрапити до Лельчицького району, який межує з Україною.

02:23 Бельгія вирішила відкласти заплановану на 2025 рік поетапну відмову від ядерної енергетики. Наразі термін служби ядерних реакторів подовжать на 10 років.

02:12 Ірина Верещук розповіла, що з 9 гуманітарних коридорів спрацювали 7. За їх допомогою вдалося евакуювати 9145 людей.

01:48 Олексій Арестович розповів, що українські захисники атакували аеродром у Чорнобаївці вшосте. ЗСУ атакують село на Херсонщині ще з 7 березня.

01:09 Зведення Генштабу ЗСУ від півночі 18 березня:

окупанти тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря;

російські загарбники продовжують частково блокувати Чернігів танамагаються заблокувати Суми та Харків;

на підступах до Миколаєва ворога зупинили спільними діями підрозділів Сил оборони проте ворог не полишає спроб здійснити передислокацію окремих підрозділів на Миколаївському на Криворізькому напрямках;

противник наніс 4 ракетних удари (14 ракет) та здійснив понад 40 авіаційних нальотів;

на Поліссі ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь, проте наступу не здійснює;

ворог не полишає спроб відновити просування в бік Києва і веде розвідку з безпілотників.

00:49 Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot. Натомість Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300.

00:55 Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим, які керують силами, що захищають Маріуполь – Володимиру Баранюку та Денису Прокопенку.

00:48 Володимир Зеленський записав звернення до українців. Президент України заявив, що настав час говорити з Москвою, відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Президент заявив, що:

влада прибере всю бюрократію, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів через митницю;

доручив Кабміну розробити комплексну програму підтримки людей, які втратили дім через війну;

створили координаційний штаб, який регулюватиме всі питання, повʼязані з доставкою гумдопомоги в Україну;

хочу, щоб мене почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України;

війну треба завершувати, бо інакше втрати Росії будуть такими, що їм не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися.

Нічне звернення Зеленського від 18 березня – дивіться відео

00:35 Начальник патрульної поліції Маріуполя просить у Зеленського та світових лідерів системи протиповітряної оборони. Раніше Олексій Арестович говорив, що були спроби надати повітряну підтримку, але безуспішно.

00:32 Експершого заступника голови Фонду держмайна підозрюють в держзраді. Попередньо відомо, що він передавав інформацію про розміщення військових та техніки Збройних Сил України.

00:14 З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Офісу омбудсмена почала надходити скарги про зґвалтування російськими окупантами.

18 березня

23:55 Пропагандистськими каналами Росії поширюється фейк про те, що Одеса буцімто підтримує "русский мир", а населення міста почало виходити на акції підтримки Путіна.

23:26 Росія мобілізує чоловіків з окупованого Криму, щоб кинути на війну проти України. У Зеленського пояснили, що дії окупантів є порушенням норм міжнародного права та національного законодавства. А мобілізовані Росією не можуть та не будуть підлягати кримінальному переслідуванню.

23:23 У Херсоні громадяни протистоять окупантам, співаючи гімн України на вулицях міста.

23:00 У Нових Петрівцях, що на Київщині, поховали 2-річного Степана Шпака. Напередодні в будинок родини хлопчика влучив російський снаряд та вбив дитину.

З дворічним Степаном попрощалися рідні та близькі / Фото 24 каналу

22:59 Окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. Бійці "Азову" знищили ворожу техніку, зокрема 1 танк, 1 бойову броньовану машину "Рись", ще 1 танк було підбито.

22:57 Після вигнання Росії з Ради Європи там зняли прапор країни-агресора. Окрім того, навіть викопали флагшток, на якому висів прапор.

22:47 У Чорнобаївці вбили командуючого 8-ї армії південного військового округу Росії генерал-лейтенанта Андрія Мордвичева.

22:35 Внаслідок атак ворога на Донеччині 18 березня загинули 13 людей.

22:34 Джо Байден у майже 2-годинній телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем зазначив, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку Росії.

22:33 331 повітряно-десантний російський полк, який дислокується у Костромі зазнав великих втрат. Росіяни пишуть в чатах: "Уся Кострома у шоці. Командир загинув, його зам, бійці...".

22:27 Глава МВС Денис Монастирський розповів, що більшість затриманих диверсантів, які працювали на Росію, є громадянами України. Він порадив звернути увагу на раптове повернення певних сусідів, атипову поведінку, таку як пересування, особливо зі зброєю (якщо людина не входить до лав тероборони). При підозрі треба повідомити поліцію чи СБУ.

22:19 Росія святкувала роковини окупації Криму. На концерті була така ж масовка, як і у 2021 року – дівчата були навіть аналогічно вдягнуті. Ймовірно, це був звичайний монтаж.

22:15 Україну приїхав захищати ексінструктор спецпризначенців каліфорнійської поліції SWAT. Тоні розповів, що вважає неправильним спостерігати за тим, як одна країна нападає на іншу, не маючи для цього жодних підстав.

22:11 У Євросоюзі планують виділити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні.

22:03 Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не вірити фейкам і вкидам, які заполонили інформпростір. Він пояснив, що влада ніколи не піде на жодні угоди всупереч національним інтересам України.

21:57 Гуманітарними коридорами за день евакуювали понад 9 тисяч людей.

21:55 У ЄС обговорюють виділення Україні ще 500 млн євро військової допомоги.

21:49 57 підрозділ окремої мотопіхотної бригади розповів про трофеї від окупантів:

1ПН – 6 одиниць;

ПГО-7 – 3 одиниці;

ПК – 5 одиниць;

АКМ-47 – 10 одиниць;

РПВ ''Джміль'' – 8 одиниць;

РПГ-22 – 10 одиниць;

РПГ-7 – 3 одиниці.

21:48 У Пентагоні наголосили, що російські солдати "не мають особливої мотивації" у війні проти України.

21:46 Руслан Стефанчук допустив зміну Конституції щодо вступу до НАТО, але все залежатиме від результатів переговорів з Росією.

21:38 Росіяни здійснили кібератаку на сайт Львівської ОВА.

21:30 Через повний провал у Гостомелі Росія хоче усунути свого комбата – полковника Вадима Панькова.

21:29 Гадяцькі мисливці забрали в росіян 10 танків і передали їх ЗСУ.

21:28 Зеленський обговорив з Шарлем Мішелем антивоєнну коаліцію та шлях України до ЄС.

21:27 Макрон знову поговорив з Путіним. Французький президент закликав припинити блокаду Маріуполя.

21:26 Росіяни втратили 8 танків, 11 БМП і взвод піхоти при спробі прориву на Сході.

21:22 Єрмак запевнив, що жодних ознак дефолту України нема, ця проблема має турбувати країну-агресора.

21:08 Нацгвардійці знищили з 20 окупантів у боротьбі за Рубіжне.

21:01 ООН не виключає, що російські фейки про "біолабораторії" – це підготовка до застосування хімічної зброї проти України.

20:45 Під Кремінною, що на Луганщині, командир мотострілецької бригади окупантів ганебно втік з поля бою. Зброю та техніку орки покинули.

20:43 СБУ відреагувала на фейк росіян про нібито замінування корпусу міської лікарні у Дніпрі. Назвали це маячнею.

20:42 Окупанти облаштували "штаб" у квартирі жителя Бучі. Йому навіть не дозволили забрати речі

20:41 У Mastercard заявили, що більше не мають жодного доходу з Росії.

20:29 Після падіння двох ракет на Одещині обійшлося без постраждалих.

20:11 Звернення Шмигаля:

Уряд знімає обмеження за програмою "5-7-9", максимальна сума кредиту збільшена до 60 мільйонів;

В оточених містах й на лінії бойових дій роздаватимуть безкоштовні продукти;

Спрощення митних процедур: жодних паперів, без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів.

Дивіться звернення прем'єра:

20:03 МВС дозволило швидко перереєструвати мисливську зброю на військового.

19:54 В Одесі українській системі ППО вдалося знищити ворожі російські дрони, які проводили розвідку.

19:45 Російські військові літаки використали авіапростір Грузії.

19:35 Повітряні сили України: Пілоти є, літаків на всіх не вистачає.

19:20 Зведення Генштабу:

Росія планує перекинути в Україну підрозділи зі 102 військової бази у Вірменії,

Одразу 120 росіян відмовилися воювати: усі вони з пункту дислокації однієї армії,

Серед російських військ почастішали випадки самогубств,

Росія намагається дискредитувати керівництво й армію України в США та ЄС,

У Джанкої в Криму Росія зупинила навчання, щоб розмістити в школах військових.

19:30 На Одещині рятувальники виявили й ліквідували авіаційну бомбу ОФАБ-500.

19:06 Російські загарбники не дозволили провезти гумдопомогу до Ізюма.

19:05 Тероборона запустила ютуб-канал, де показує, як надавати домедичну допомогу.

19:03 Подоляк наголосив, що заяви російської сторони у переговорах є лише їхніми запитами.

18:51 Росіяни відпустилм селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Наразі він перебуває в лікарні.

18:48 Окупанти обстріляли багатоповерхівку та крамницю в Авдіївці: двоє загиблих та троє поранених.

18:46 З-під завалів зруйнованого драмтеатру в Маріуполі продовжують рятувати людей.

18:43 За 3 тижні з початку війни російська армія зруйнувала понад пів тисячі соціальних об'єктів України.

18:36 Біля Кривого Рогу тероборона встановила міни, щоб окупанти не змогли зайти.

18:25 Міноборони спростувало російські фейки про участь у боях непідготовлених військових.

18:24 Верещук наголосила, що Україна ніколи не визнає Крим російським. Занадто багато крові пролито.

18:19 Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна тривали 2 години. Обговорювали війну Росії проти України.

18:03 Росіяни обстріляли Суми. У результаті загорівся склад із лаками та фарбами.

18:02 У полоні окупантів, найімовірніше, перебуває українська журналістка Вікторія Рощина.

17:48 Окупанти затримали і вже дві доби утримують секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва.

17:44 Арестович заявив, що деблокада Маріуполя наразі неможлива. Найближчі наші підрозділи ведуть бої на півночі Волновахи, і на них наступають сили противника, які переважають.

17:41 В Україні загинули двоє добровольців з Грузії.

17:40 Гайдай спростував фейки про взяття міст на Луганщині. Бої за Рубіжне та Попасну тривають.

17:30 Арестович розповів, що на основні напрямки Росія "кидає" курсантів.

17:24 Є ймовірність, що в Росії вже цього тижня заблокують YouTube. Це може статись навіть 18 березня.

17:22 У Харкові СБУ затримала чоловіка, який передавав Росії позиції ЗСУ та результати обстрілів. Зрадник виявився уродженцем Брянської області.

17:20 Артилерія Виговців знищила російський "Бук".

17:15 Кулеба: Якщо Путін буде готовий зустрітись із Зеленським, то організуємо хоч завтра.

17:11 Наші захисники вдарили по аеродрому Чорнобаївки. Попередньо – знову знищили командний пункт росіян.

17:11 Біля Тростянця на Сумщині ЗСУ знищили колону ворожої техніки.

17:10 На правому березі ворога відкинули на 70 кілометрів від Києва.

16:56 Понад 60 шкіл зруйновані, навчальний процес призупинений, – Терехов про ситуацію в Харкові.

16:54 Кулеба про нову безпекову угоду: потрібні гарантії від усіх ключових гравців. Міністр додав, що Німеччина може блокувати членство України в ЄС.

16:44 Норвегія готується прийняти до 100 тисяч біженців з України.

16:36 Українські бійці знищили ще кілька російських офіцерів:

майора Ільгіза Усманова, заступника командира мотострілецького батальйону;

капітана Черкашина Євгена, командира танкового взводу 35 ОМСБр;

старшого лейтенанта Росгвардії Зуйкова Сергія.

16:21 ЗСУ ведуть роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони Києва.

16:22 Тероборона Дніпра затримала диверсійну групу окупантів, які збирали розвідку та поширювали пропаганду.

16:20 Норвегія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.

16:14 Державна міграційна служба України відновила свою роботу.

16:09 Ворожа авіація змінює тактику, тому що зазнає колосальних втрат.

16:05 У Харкові через ворожий обстріл загинув рятувальник Олександр Подольський.

15:41 Слідом за Болгарією: країни Балтії висилають 10 російських дипломатів.

15:24 Січеславська бригада знищила ворожу техніку разом з особовим складом.

15:23 Зеленський звернувся до українців у 23 день війни:

Атакуючи Україну, Росія знищить усе, чого досягла за минулі 25 років.

Домовились про новий "макрофін" з ЄС. Україна отримає ще 300 мільйонів євро.

Під завалами театру в Маріуполі – ще сотні людей: попри обстріли, їх рятуватимуть.

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла зробити все можливе для прискорення вступу України до ЄС.

Поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати.

Збиваємо все, що можемо, хоча маємо недостатньо авіації.

Усі російські комерційні судна мають піти за російським військовим кораблем.

В Україні прискорять ввезення необхідних товарів: якщо треба прибрати митників, уряд це зробить.

Дивіться звернення Зеленського:

15:21 Зеленський нагородив понад 130 українських захисників і захисниць, 36 – посмертно.

15:10 Пентагон: Путін погрожуватиме ядерною зброєю, якщо опір продовжиться, а гроші закінчаться.

15:06 Орки обстріляли лікарню у Лисичанську. Медзаклад та будинки поряд залишились без вікон.

15:04 Садовий розповів, що авіаудар по Львову – в фокусі влади, ситуацію аналізують.

15:03 Російським та білоруським дипломатам заборонили навіть заходити до Європарламенту.

14:55 В Україні запрацював офіційний сайт Центру національного спротиву.

14:36 Евакуація з Ізюма триває під обстрілами росіян.

14:34 Окупанти з артилерії обстріляли село Заводи Ізюмського району Харківської області. Зруйнували будинок, в якому перебувала родина. Чоловік, дві жінки та 11-річний хлопчик загинули.

14:31 У Бердянську створили центри для евакуйованих із Маріуполя. Там можна отримати допомогу, харчі, одяг, ліки.

14:20 Садовий розповів, що у Львові вже з'являються проблеми з продуктами.

14:15 Нідерланди заморозили російські активи на суму понад 200 мільйонів євро.

14:01 Під ворожий вогонь потрапив Христо-Рождественський кафедральний собор на Луганщині.

13:55 По всій Київській області з 18 до 19 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.

13:46 На Сумщині зустріли гуманітраний конвой ООН.

13:39 За минулу добу на Миколаївщині поранили 50 людей.

13:35 У Львові на Площі Ринок розмістили 109 порожніх дитячих візочків – саме стільки дітей загинули у війні.

13:23 Стало відомо, що у Києві від початку вторгнення Росії загинули 222 людини, із них 60 – цивільні.

13:12 Леонардо Ді Капріо закликав світ допомагати українцям, які постраждали від війни.

13:03 В Одесі поблизу військового об'єкта знищили геодезичний маячок.

12:56 Україна отримає 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС.

12:47 Австралія запровадила нові санкції щодо російських банків та олігархів.

12:39 Житомирщина прийняла ще понад 60 людей зі зруйнованої російськими окупантами Бородянки.

12:32 Мер Луцька попросив місцевих відселитися подалі від авіаремонтного заводу через загрозу атаки.

12:30 Глава МЗС Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що країна-окупант знищуватиме вантажі, які єдуть в Україну, якщо вважатиме їх небезпечними.

12:29 Зведення Генштабу ЗСУ, Головні тези:

Ворогу тимчасово вдалося зайняти населені пункти і встановити контроль над шляхами у Донецькому та Південнобузькому операційних районах

Окупанти намагаються наростити угруповання військ у напрямку на Київ

Росіяни перевели заводи з виробництва "Смерчів" і "Калібрів" на цілодобовий режим роботи

На Волині, Поліссі та Сіверщині противник зосередився на фортифікації зайнятих рубежів

Окупанти не полишають спроб завоволодіти містом Ізюм

Ворог активізував бойові дії в районі Рубіжного, має частковий успіх: залякує та обстрілює місцевих

У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів

Противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим на Херсонщині

ЗСУ чинять опір агресору та завдають значних втрат у живій силі та військовій техніці

12:28 Українців закликали долучитися до мітингів під офісами компаній, що не йдуть з Росії.

12:27 Кількість українців, які рятуються в Польщі від війни, перевищила 2 мільйони.

12:25 У Нацполіції повідомили, що за минулу добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині, через що є загиблі та поранені.

12:24 Повноваження Росії у Дунайському комітеті зупинили.

12:21 Через обстріли у Києві загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин, який зазнав поранень ще 26 лютого.

12:13 Польський уряд оголосив програму "дерусифікації економіки" – "антипутінський щит".

12:08 Велика Британія призупинила обмін податковою інформацією з Росією та Білоруссю.

12:06 Платформа для збору коштів від підписників Patreon відмовилася йти з Росії.

12:00 Росіяни "Смерчем" вгатили біля Запоріжжя. Масштаби руйнувань поки невідомі.

11:57 Найбільший виробник скла у світі AGC призупинить інвестиції у Росію.

11:50 Розпочалася евакуація маріупольців з Бердянська.

11:43 Прокуратура почала розслідування обстрілу житлового кварталу на Подолі у Києві.

11:36 По гуманітарному коридору з Сумщини виїхало вже 72 авто і 12 автобусів.

11:35 Над Вінниччиною вдалось збити 3 ворожі ракети.

11:33 У Держприкордонслужбі повідомили, що за минулу добу до України прибули близько 18 тисяч людей. Натомість виїхали 55 тисяч осіб.

11:28 Розвідка роздобула список дагестанців, які скоюють воєнні злочини проти України. повний перелік можна переглянути тут.

11:26 У полському уряді заявили, що представлять ідею миротворчої місії в Україні на самітах НАТО і ЄС.

11:18 Внаслідок обстрілу росіянами Нових Петрівців загинула маленька дитинка

11:11 У Великій Британії позбавили пропагандистів RT ліцензії.

11:02 В Офісі Президента заявили, що до Сум виїхали 36 автобусів для евакуації населення.

10:58 На Одещині українські військові збили російську крилату ракету морського базування.

10:51 Пожежу на "Барабашово" у Харкові вдалося локалізувати.

10:42 Нові деталі ракетного удару по Львову – 4 ракети влучили в авіаремонтний завод.

10:39 Президент Володимир Зеленський ініціював, щоб громадянам гарантували всю суму банківських вкладів.

10:37 У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля ВНЗ та житлові будинки. Загинула одна людина, ще 11 поранені.

10:32 У передмісті Запоріжжя окупанти зі "Смерчів" обстріляли військовий полігон, завод та кар'єр.

10:28 Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: 2 загиблих, 6 поранених.

10:22 Унаслідок ракетної атаки на Львів постраждала одна людина. Про це заявив голова ОВА Максим Козицький.

10:15 З Рубіжного вдалося евакуювати понад 50 людей та привезти у місто гуманітарну допомогу.

10:11 Українська ППО збила ворожий винищувач СУ-34 над Київщиною.

10:02 Румунія заблокувала рахунки російського "Аерофлоту".

09:53 У Рівненській ОВА заявили, що область прийняла 20 315 переселенців. Майже половина з них – діти.

09:44 Михайло Подоляк розкритикував Олафа Шольца за слова про те, що нібито у війні винен лише Путін. За словами радника голови Офісу Президента, німецький канцлер таким чином демонструє свою нерішучість.

09:34 Голова Луганської ОВА заявив, що у війні загинули 59 мешканців області.

09:27 У Генштабі ЗСУ повідомили, що кількість загиблих окупантів зросла до 14 200 осіб.

09:22 У Чернігівській ОВА заявили, що в області виникло понад 20 пожеж через атаки окупанта.

09:19 Національне інформаційне бюро запустило гарячу лінію. З її допомогою можна дізнатися про військовополонених, а також зниклих безвісти в Україні.

09:17 Міністерка реінттеграції Ірина Верещук заявила про погодження 9 гуманітарних коридорів на 18 березня.

Брифінг Ірини Верещук: дивіться відео

09:15 Нові деталі про обстріл Львова – з акваторії Чорного моря окупанти випустили 6 крилатих ракет, 2 з яких збила ППО.

09:07 У Миколаєві в районі Матвіївка відсутнє електропостачання через те, що пошкоджено кілька котелень.

09:00 В Україні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у війні з Росією.

08:56 В Офісі генпрокурора заявили, що за час війни зафіксували 1 833 воєнні злочини Росії.

08:45 На Сумщині погодили гуманітарні коридори для евакуації мирного населення. З повним переліком можна ознайомитися тут.

08:36 Кількість загиблих дітей у війні зросла до 109 осіб.

08:28 До Вінниці та Миколаєва привезли 30 тонн гумдопомоги.

08:17 У Києві окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі.

08:12 Нацбанк Польщі повідомив, що з 23 – 24 березня українці в Польщі зможуть обмінювати гривні на злоті.

08:09 В Одесі пролунали вибухи.

08:01 Посол України в Німеччині Андрій Мельник відповів на висловлювання канцлера Шольца про те, що росіяни нібито не винні у війні. Дипломат наголосив, що це не так.

07:54 У Харкові досі не можуть ліквідувати пожежу на ринку "Барабашово" після обстрілу росіян.

07:42 Мер Львова Андрій Садовий заявив, що під час ранкового обстрілу росіяни влучили в районіаеропорту, але не в аеропорт.

07:30 У Запоріжжі пролунали вибухи.

07:19 Держекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Москва може готувати "підґрунтя" для застосування хімічної зброї проти України.

07:12 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що за минулу ніч окупанти зруйнували 20 будинків в області.

06:56 Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що його обміняли на російських строковиків. Однак обмін відбувся лише за другою спробою.

06:42 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ. головні тези:

ЗСУ за добу частково знищили й зупинили 2 російські полки;

Через суттєве скорочення людських ресурсів Росія проводить приховану мобілізацію;

На тимчасово зайнятих територіях росіяни вишукують і викрадають тих, хто може чинити спротив окупації;

Випадки відмови участі у війні зафіксовані вже й серед найманців Росії.

06:41 Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на стипендії студентам.

06:30 У Львові, Харкові та Дніпрі повідомили про вибухи.

06:27 Конгрес США схвалив зупинку нормальних торговельних відносин з Росією.

06:16 Окупанти завдали ракетного удару по Вознесенську на Миколаївщині.

06:00 У більшості міст України оголосили повітряну тривогу.

05:59 США не бачать ознак готовності Путіна зупинити війну.

05:57 ЗМІ пишуть, що Китай не поспішає ставати на бік Росії та дистанціюється від її ізольованої економіки.

05:08 У США спростували фейк Росії про загибель американських військових в Україні.

04:36 Уряд Японії вкотре розширив список санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 15 представників міністерств і 9 держкомпаній та організацій країни-агресора.

04:29 Шестирічний українець зі Сумщини віддав ЗСУ дрон, про який шалено мріяв.

04:09 Від інвестицій у Росію відмовився найстаріший банк США.

03:59 Австралія та Нова Зеландія ввели нові потужні санкції проти Росії.

03:55 Україна в ООН розповіла, що саме Путін називає словами "операція йде успішно". Під цим поки що президент Росії передбачає вбивство українських дітей.

03:29 ЗСУ безперервно вдаються до активних контратак у російсько-українській війні. Такими діями наші захисники суттєво обмежують наступальні можливості ворога.

03:16 Шведська профспілка працівників портів оголосила, що бойкотуватиме російські судна. Їх не будуть розвантажувати, швартувати чи буксирувати.

02:40 Українців, які живуть у Москві, викликають у поліцію і перевіряють у них телефони.

02:33 В Україні вже знищили, ймовірно, п'яту частину генералів Росії, які керують вторгненням.

02:06 Сейм Латвії підтримав закриття неба над Україною.

01:52 Сім різних літаків уряду Росії тільки за 17 березня літали з Москви у різні міста на Сибірі.

01:22 Сили ППО за 17 березня знищили 7 літаків, вертоліт, три ракети та три БПЛА ворога.

00:59 Кремль вже зібрав приблизно тисячу найманців. Всі вони є членами армії проросійського президента Башара Асада, а також членами ліванської ісламістської організації "Хезболла".

00:52 Банк-кореспондент JPMorgan отримав виплати за російськими суверенними облігаціями. Їх вже обробили та перерахували платіжному агенту Citi. Країні-агресорці вдалося ненадовго відвернути дефолт.

00:41 Стівен Спілберг з дружиною пожертвували 1 мільйон доларів на потреби України.

00:26 Володимир Зеленський записав звернення. Головні тези президента:

у полон взято ще багато строковиків, деякі відмовляються повертатися в Росію;

жорстко пригрозив найманцям, яких Росія залучає до війни в Україні;

нам не потрібні ще 13 тисяч вбитих російських солдатів – ми хочемо миру;

держава буде гарантувати 100% банківських вкладів, щоб ніхто не втратив свої гроші;

пояснив, чому не розкриває усіх деталей підтримки від США;

не залишимо Маріуполь, Харків, Чернігів, Київщину, Ізюм та інші міста-герої;

будь-який бізнес в Україні зможе отримати кредит під 0%;

бачимо, що німці виступають за перегляд політики.

Звернення глави держави: дивіться відео

17 березня

23:21 У ЄС допомогу Україні назвали найбільшою операцією цивільного захисту в історії.

22:54 Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном антивоєнну коаліцію.

22:44 Збройні сили України ліквідували полковника армії окупантів Сергія Сухарьова, який у 2014 році керував тактичною групою, що вбивала наших військових в Іловайському котлі.

22:39 Європейські політики висунули Зеленського та народ України на Нобелівську премію миру.

22:21 Росія досі не звернулася з проханням забрати тіла й останки окупантів.

21:59 Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру сімом ректорам вищих навчальних закладів Росії.

21:49 Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що внаслідок обстрілу російськими окупантами будинку матері та дитини у Сєвєродонецьку ніхто не загинув.

21:48 У ДПСУ підрахували, що понад 320 тисяч українців повернулися додому від початку війни, переважна більшість – чоловіки.

21:42 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що активність бойових дій та наступ противника знизились.

21:22 За 17 березня гуманітарними коридорами з зони бойових дій вивезли 3 810 людей. 2 000 жителів Маріуполя дістались до Запоріжжя.

21:10 Білоруський добровольчий батальйон йде на допомогу ЗСУ для прориву блокади Маріуполя.

21:04 У Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій Донеччині знову проводитимуть мобілізацію.

20:41 Заступник голови МВС Євген Єнін зазначив, що існує ризик, що Росія візьме за звичку захоплювати в полон членів уряду та мерів.

20:16 Президент Зеленський нагородив звільненого з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова.

20:16 У Сєвєродонецьку російські військові цинічно обстріляли притулок для матерів із дітьми. За словами голови Луганської ОВА, працівники та мешканці – у безпеці.

20:08 Ворог використав майже весь комплект "Калібрів" та "Іскандерів", саме тому він використовує зброю невибіркової дії.

20:05 Російська журналістка Марина Овсяннікова, яка днями увірвалася до прямого ефіру новин на "Першому каналі", заявила про масове звільнення співробітників з пропагандистського медіа.

20:03 Президент США Джо Байден під час виступу у Білому досі назвав Володимира Путіна "кривавим диктатором та справжнім головорізом".

19:48 На Херсонщині помітили співробітників поліції Краснодарського краю та окупованого Криму. Каральні функції здійснюють оперативні групи ФСБ.

19:39 Українські захисники ліквідували російського полковника Ігоря Ніколаєва – командира 3-ї мотострілецької дивізії.

19:29 На Харківщині з пансіонату для літніх евакуювали 40 пенсіонерів, які могли пересуватись.

18:53 У Харкові горить найбільший у Східній Європі ринок "Барабашово". Під час ліквідації пожежі загинув рятувальник. Полум'я перекинулось на приватний сектор.

18:44 Через ракетні удари в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Вона працювала у Київському Молодому театрі.

18:38 Російські війська нанесли удар по Святошинському районі Києва, відомо про загиблих.

18:20 За останні 24 години на Луганщині внаслідок обстрілів є 4 загиблих та 10 поранених.

18:14 Ситуація у Маріуполі залишається критичною: в укриттях досі залишаються 350 тисяч осіб.

18:03 Радник голови ОП Михайло Подоляк порадив не втручатись в переговорний процес і зазначив, що перемовини ідуть важко.

17:54 Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову запропонував Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському зустрітись на турецькій території.

17:49 У Чехії заявили, що скоро не зможуть приймати українських біженців. В країну вже приїхали 270 тисяч осіб.

17:46 У KSE підрахували, що за тиждень збитки України внаслідок війни зросли на понад 8 мільярдів доларів.

17:39 Російські загарбники обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань, що на Харківщині. У результаті атаки ворога загинули щонайменше 6 людей.

17:30 Російські окупанти обстріляли Нові Петрівці, що на Київщині, загинули 4 осіб.

17:24 В Міноборони затвердили форму контракту та посвідчення добровольця тероборони.

17:16 На Донеччині евакуювали ще понад 200 жителів з прифронтових населених пунктів. Більшість – з Вугледара.

17:04 Президент Зеленський зустрівся з родиною, яка потрапила під обстріл під час евакуації з Ворзеля.

Дивіться відео з лікарні:

17:02 Під час нічних нальотів на Суми російська авіація розкидала протипіхотні міни. Людей просять бути дуже обережними.

17:01 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні створять стратегічний запас продуктів.

16:53 На Черкащині лише за добу вилучили понад 60 вибухонебезпечних предметів. Усі переважно на території Уманського району.

16:47 Українці можуть оформити за кордоном втрачені чи протерміновані документи. З цим їм допоможуть у консульських установах.

16:29 На Луганщині з Попасної та Гірського вдалось евакуювати людей "зеленими коридорами", проте це відбувалось під вогнем окупантів.

16:21 Під час евакуації людей на Київщині окупанти з танків обстріляли колону, загинули 2 поліцейських.

16:05 У МВС кажуть, що не мають остаточної інформації про постраждалих у театрі у Маріуполі. Основна частина людей – жива.

15:56 На Сумщині змінюється час комендантської години – з 19:00 до 5:00.

15:41 Через мобільний додаток "Дія" на потреби української армії вже зібрано 150 мільйонів гривень.

15:32 Червоний Хрест обіцяє активізувати зусилля з організації гуманітарних коридорів.

15:26 ФСБ затримала заступника командира Росгвардії. Ймовірною причиною називають "злив" інформації або розтрату.

15:19 Association of Reintegration of Crimea повідомляє, що росіяни розглядають варіант, окрім створення так званої "ХНР", приєднання Херсонщини до окупованого Криму.

15:15 Олексій Арестович закликав до "тотальної рейкової війни" проти Росії на тимчасово окупованих територіях.

15:06 Мер Скадовська повідомив, що ситуація в місті – нормальна, проте є багато російських військових.

14:48 Президент Джо Байден обговорить із китайським лідером Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні.

14:40 З початку березня прикордонники виявили 1 109 чоловіків, які пробували потрапити за кордон, аби уникнути призову.

14:23 Росіяни взяли під контроль Малу Шестірню, що на Херсонщині, та намагаються наступати в напрямку Кривого Рогу.

14:20 Окупанти захопили гідротехнічні споруди Північнокримського каналу. З цього часу вони накрали води в України на суму 620 мільйонів гривень.

14:17 Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре запевнив, що НАТО не воюватиме в Україні, проте пообіцяв військову допомогу Берліна.

14:14 Серед загиблих під час обстрілу росіянами центру Чернігова є громадянин США. Чоловік 1954 року народження – з Міннесоти.

14:02 Франція буде приймати онкохворих українських дітей.

13:59 Укрзалізниця евакуювала 350 жителів Маріуполя, які дістались Запоріжжя.

13:51 За 21 день війни з Луганщини евакуйовано 11 тисяч людей.

13:46 Нардеп Данило Гетьманцев пропонує вилучати майно бізнесу за невмотивоване підвищення цін.

13:34 Внаслідок удару біля Білок на Сумщині росіяни втратили 28 одиниць техніки.

13:29 У Міноборони просять ЗМІ і блогерів не постити персональні дані командирів і місця укриттів.

13:23 Верховна Рада попросила українських зірок відмовитись від нагород Росії.

13:11 Американський актор Шон Пенн дорікнув владі США та закликав закрити небо над Україною.

13:00 Із Запоріжжя до Бердянська вирушила евакуаційна колона.

12:55 В Україні запустили спеціальний сайт для збору доказів проти Росії.

12:52 Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що питання членства в НАТО може стати питанням обговорення з Росією, якщо від цього залежатимуть життя українців.

12:47 На Херсонщині колаборанти створили псевдоорган влади. За них вже взялася прокуратура.

12:39 Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила поставки ботоксу та філерів до Росії.

12:39 За даними розвідки, сирійські найманці їдуть в Україну, щоб дезертирувати й втекти в Європу.

12:38 Уповноважена з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що бомбосховище драмтеатру в Маріуполі витримало вчорашній удар загарбників. Інформації про загиблих та постраждалих поки немає.

12:38 У Кремлі кажуть, що не можуть зупинити "операцію" попри рішення Міжнародного суду ООН.

12:27 На Миколаївщині над житловими будинками збили крилату ракету "Калібр".

12:19 Росія стверджує, що таки погасила євробонди на 117 мільйонів доларів.

12:16 Посол Росії в Сараєво погрожував, що "буде як в Україні", якщо Боснія і Герцеговина вирішить вступати в НАТО. Слова дипломата різко засудили в Президії країни.

12:08 Сім’ї викраденого журналіста Олега Батуріна з Каховки підтвердили, що він у полоні.

11:58 На Сумщині окупанти примусово вивезли до Росії родину з 5 людей.

11:53 Віталій Кличко заявив, що Збитки Києва від агресії Росії обчислюються мільярдами доларів.

11:49 Meta видалила діпфейк про капітуляцію Володимира Зеленського.

11:43 Розвідка назвала імена військових російської ракетної бригади, що розстрілюють міста "Точкою У". Імена ви можете прочитати тут.

11:35 Володимир Зеленський виступив зі зверненням перед німецьким Бундестагом. Глава держави розповів німецьким депутатам про жахи війни, зокрема в Маріуполі та згадав про те, що попереджав про небезпеку "Північного потоку-2". Президент закликав парламент Німеччині допомогти Україні.

Звернення Зеленського до німецького Бундестагу: дивіться відео

11:34 Шмигаль заявив, що переговори з Nestle про неетичність роботи в Росії не принесли результатів.

11:28 В місто Олешки зайшли російські війська.

11:17 З російського розділу Apple App Store зникли майже 7 тисяч застосунків.

11:06 У Росії виник чорний ринок цукру через дефіцит.

11:04 До Львова евакуювали філію Центру дитячої кардіології та кардіохірургії з Києва.

10:53 Литовський Сейм одноголосно проголосував за закрите небо над Україною.

10:48 США заборонили експорт авто в Росії.

10:44 Загарбники обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині. Через це є загиблі та поранені. Серед них – діти.

10:39 Втрати росіян у війні вже побили позначку в 14 тисяч.

10:36 Окупанти пошкодили храм Смоленської ікони Божої матері у Харкові.

10:31 Загарбники зняли український прапор з будівлі Херсонської облдержадміністрації.

10:28 Глава Луганської ОВА вимагає режиму тиші, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.

10:22 У Южноукраїнську анонсували проведення акції на підтримку Маріуполя та інших міст, які потерпають від Росії.

10:19 Олексій Арестович заявив, що половини бойової авіації Росії уже немає. Також він розповів про звільнення Івана Федорова з полону відбулося завдяки тому, що Володимир Зеленський підняв це питання на міжнародному рівні.

10:17 Мер Мелітополя Іван Федоров записав перше відео після повернення з полону та подякував усім, хто підтримував його.

Звернення Івана Федорова: дивіться відео

10:15 У Росії призупинили проєкт залізниці на 300 мільярдів рублів.

10:11 Сергій Тарута заявив, що бомбосховище драмтеатру в Маріуполі витримало вчорашній удар росіян. За його словами, зі сховища уже вийшли 130 людей, однак пошуково-рятувальні роботи тривають.

10:03 Повітряне командування "Схід" повідомило про 2 збиті ворожих літаки минулої ночі в небі над Дніпропетровщиною.

10:01 Олексій Арестович заявив, що вчорашні вибухи в Білорусі – це планові навчання тамтешніх збройних сил.

09:58 У Чернігівській ОВА повідомили, що за минулу добу в морги відправили 53-ох жертв ворожих атак.

09:56 Євросоюз ввів санкції проти російських виробників чипів.

09:50 Кількість загиблих дітей під час війни зросла до 108 осіб. Ще понад 120 зазнали поранень.

09:47 В "Енергоатомі" повідомили про пошкодження високовольтної лінії Запорізької АЕС після обстрілів. Через це зменшено потужність двох енергоблоків.

09:45 Міністерка реінтеграції Ірина Верещук виступила з ранковим зверненням. Головні тези:

Від сьогодні в Україні працюватиме Національне інформаційне бюро.

На 17 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Уряд посилює роботу з визволення цивільних, які потрапили у полон окупантів.

Ранкове звернення Ірини Верещук: дивіться відео

09:34 Глава МЗС Едгарс Рінкевич запропонував провести новий "Нюрнберг" проти Росії у Харкові або в Маріуполі.

09:20 Російський вантажний авіаперевізник "Волга - Дніпро", що займав половину ринку, припиняє роботу.

09:13 У МВС заявили, що від початку війни Росія втратила третину своєї авіації.

09:11 У Рівненській ОВА повідомили, що авіаудар по Сарнах, на щастя, обійшовся без жертв.

09:03 Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив, що окупанти зруйнували близько 80 – 90% міста.

09:00 В Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у війні Росії проти України.

08:56 У КМДА заявили, що внаслідок обстрілів на Дарниці пошкоджені 2 багатоповерхівки.

08.44 Окупанти розбомбили будинок продюсера Юрія Фальоси.

08:39 У ДПСУ повідомили, що за минулу добу з країни виїхали 69 тисяч осіб, натомість повернулися 17 тисяч.

08:31 В Узбекистані відмовилися визнавати квазіутворення на Донбасі та закликали до припинення війни.

08:23 Євросоюз заборонив експорт дорогих автомобілів до Росії.

08:14 У Росію більше не постачатимуть усі інноваційні ліки.

08:02 Прокурор МКС Хан відправив Росії запит на зустріч щодо України.

07:54 На Дніпропетровщині окупанти вгатили з "Градів" по насосній станції Каховського водосховища.

07:47 Окупанти усю ніч обстрілювали Рубіжне на Луганщині, 27 будинків пошкоджені.

07:41 Німеччина та Норвегія розглядають можливість будівництва водневого трубопроводу між двома країнами, щоб зменшити залежність Європи від постачання газу з Росії.

07:38 У Японії помітили 4 російські кораблі, які, ймовірно, доправляють військову техніку в Україну.

07:33 Глава МВС Денис Монастирський заявив, що в Україні вже не залишилось місць, де не було б воєнної загрози.

07:31 У ДСНС повідомили, що унаслідок інтенсивних обстрілів житлових кварталів Харкова та прилеглих сіл, виникло близько 40 пожеж.

07:28 Стало відомо про обстріл селища Слатине на Харківщині. Через це загинули 2 людей, ще 5 постраждали.

07:17 Російські виробники сталі втратять через санкції 9 мільярдів доларів

07:08 Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне закони на підтримку бізнесу та обороноздатності.

06:56 Іспанія підтримує ініціативу притягнути Путіна до суду в Гаазі.

06:51 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ. Головні тези:

ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів по угрупуваннях ворога;

За минулу добу українські захисники та захисниці знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються.

Наші воїни знищили 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34, 3 винищувачі Су-34СМ, 3 гелікоптери та безпілотник. Інформацію щодо ще одного ворожого літака уточнюють.

У ворога немає успіху в просуванні, тому він продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах. Війська окупантів продовжують зазнавати серйозних втрат.

06:48 Від початку війни на Житомирщині загинули 43 людини.

06:43 Російські окупанти обстріляли дві школи – у Харкові та Мерефі.

06:41 У Києві через падіння залишків ракети загорілась багатоповерхівка. За попередніми даними, загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

06:36 Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що Запоріжжя готове прийняти 30 тисяч біженців.

06:32 В РНБО спростували інформацію про торгівлю гумдопомогою на Хмельниччині.

06:30 У Росії поховали заступника командира авіаполку Олега Червова, якого вбили на війні проти України.

06:25 За даними американської розвідки в Україні загинули понад 7 тисяч російських солдатів.

06:19 Уряд Японії готується до прийому біженців. Країна планує прийняти 1 900 українців та надати їм 1-річний статус резидента для перебування на своїй території.

06:17 У Канаді заборонили мовлення пропагандистських телеканалів RT та RT France.

06:15 Авіакомпанія Royal Air Maroc скасувала усі рейси до Росії.

06:11 Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що слова Сергія Лаврова про обстріл пологового будинку в Маріуполі, де він підтвердив атаку, але казав, що приміщення зайняли "нацисти", використають у Міжнародному кримінальному суді.

06:07 Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кремль постійно вигадує брехню, щоб виправдати нею свої звірства.

06:00 Італія відібрала елітний житловий комплекс близького друга Путіна олігарха Петра Авена.

05:45 У МЗС Франції вважають, що Росія тільки прикидається, нібито веде переговори з Україною.

05:40 Держспецзв'язку: За місяць українські сервіси зазнали понад 3 тисяч DDoS-атак.

05:32 Twitter видалив понад 50 тисяч брехливих твітів про війну Росії проти України.

05:22 Велика Британія, США й Франція запросили екстрене засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні.

05:16 Європейські автоконцерни тимчасово зупиняють виробництво через дефіцит українських кабелів.

05:12 Росіяни вразили ракетами три судна Панами в Чорному морі. Це сталося у різні дні після початку війни 24 лютого.

05:01 Уряд Австрії зібрався розширити санкції проти російських олігархів.

04:50 Мінфін США оголосив про початок роботи спеціальної групи для пошуку та арешту активів російських еліт та олігархів.

04:20 Фактично по всій Західній Україні пролунали сирени – повітряна тривога.

03:58 Успіхи на Сумщині: у Боромлі знищили САУ та "Бук" росіян, також влучили у склад їхніх боєприпасів.

03:45 Мер Маріуполя Бойченко: Люди залишали Маріуполь під пострілами та розривами "Градів".

03:40 Twitter вирішив маркувати облікові записи державних ЗМІ України та Білорусі – до завершення війни. Російські акаунти мережа маркує вже давно.

03:20 Майя Санду: Молдова не припиняла вимагати у Росії, щоб та прибрала війська з Придністров'я.

02:47 У Китаї заявили, що не знали про плани Росії напасти на Україну, а якби знали – запобігли б.

02:36 Пентагон: До війни в Україні залучені близько 75% батальйонно-тактичних груп Росії.

02:30 Канада забороняє і білоруським літакам заходити в повітряний простір країни.

02:00 Експосол США в Росії Макфол: У Кремлі розлючені заявою посла Китаю, який привітав стійкість українців.

01:30 СБУ: Росія запускає фейки про "атаки отруйними речовинами", щоб відвернути увагу від Маріуполя.

00:49 Президент України оприлюднив звернення до українців та світу за підсумками 16 березня. Основні тези:

Росіянам слід негайно йти геть – поки така можливість ще є. Кожен російський солдат, який складе зброю, матиме шанс на життя.

Гуманітарні коридори цього дня не працювали, бо російські військові не припиняли обстрілів.

У блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр, де ховалися від обстрілів сотні людей.

Зеленський у виступі перед Конгресом США вкотре закликав Захід до запровадження безпольотної зони над Україною та до постачання більшої кількості зброї нам задля захисту.

Кожному українцю, який втратив свій дім унаслідок бойових дій чи обстрілів, держава відновить усе.

Переговори з Росією тривають. Пріоритети України абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності.

Відео звернення Зеленського за підсумками 16 березня:

00:37 Поки попередньо: Росія таки не виплатила доларовий борг, можна очікувати оголошення технічного дефолту.

00:21 У небі над Київщиною наші захисники щойно збили СУ-25 і підбили СУ-35 ворога.

00:06 ЗСУ знищили склад боєприпасів і 10 паливозаправників російських окупантів.