Таку інформацію повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації. Зазначається, що мисливці вже відібрали більше 10 ворожих танків, іншої техніки, а також кулемети й автомати.

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Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що на півночі Полтавщини відбуваються бої з російськими окупантами, мова про охтирський напрямок.

Крім того, продовжується так зване "гадяцьке сафарі" – мисливці вже не тільки з рушницями "полюють", а й відібрали в окупантів кулемети й автомати, а також більше 10 танків та іншу техніку. Вона передана Збройним Силам України, відремонтована й уже працює на нашу армію,

– розповів Лунін.

За його словами, до лав тероборони в області залучені близько 15 тисяч людей. А ті, хто не встиг потрапити до Збройних Сил, зокрема й ТрО, мають продовжити працювати.

Дмитро Лунін додав, що економічний фронт також є дуже важливим. Полтавщина нині – тилова область, тому маємо тут забезпечити ефективну роботу економіки.

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