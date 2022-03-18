Судячи з даних Генштабу ЗСУ, українським військовим вдалося знищити танк окупантів. Там відзначають, що відстань була значною, але снаряд потрапив точно в ціль.

До теми Окупанти вже не вірять у свої техніку та зброю: щоб вижити в Україні звертаються до ворожок

Бойова робота розрахунку ПТРК "Стугна-П". Російські окупанти ніде не сховаються. Майстри своєї справи "працюють" і на великих дальностях, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня о 5 ранку українські військові знищили крилату ракету, яку ворог запустив над Одещиною.

Як українські військові знищили ворожий танк: дивіться відео