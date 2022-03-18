Судя по данным Генштаба ВСУ, украинским военным удалось уничтожить танк оккупантов. Там отмечают, что расстояние было значительным, но снаряд попал точно в цель.

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Боевая работа расчета ПТРК "Стугна-П". Российские оккупанты нигде не скроются. Мастера своего дела "работают" и на больших дальностях, говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта в 5 утра украинские военные уничтожили крылатую ракету, которую враг запустил над Одесской областью.