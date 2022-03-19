Евакуйовано близько 200 людей

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він розповів, що з Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів.

До слова До Запоріжжя прибули 5 автобусів з маріупольцями, які змогли дістатись до Бердянська

Колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.

З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва,

– написав Тимошенко в телеграмі.

Дивіться відео евакуації з Бучі

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