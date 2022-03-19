Про це на своєму телеграм-каналі розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Евакуювати до Запоріжжя вдалося ще 471 людину
До Запоріжжя прибули 5 автобусів з маріупольцями, які змогли дістатись до Бердянська. Це близько 500 людей,
– написав він.
Кирило Тимошенко також додав, що охочих продовжувати евакуацію, відправлять до вокзалу у Запоріжжі.
Натомість ті, кому потрібен відпочинок, запропонують розміститися у дитячих садках міста. І вже після цього вони матимуть можливість продовжувати евакуацію.
- Нагадаємо, що 19 березня відкрили 10 гуманітарних коридорів. Їх запустили у Донецькій, Київській, а також Луганській областях.
- Крім того, відомо, що до Херсона відправлять гуманітарну допомогу.
До теми – Ранковий брифінг Верещук за 19 березня – дивіться відео: