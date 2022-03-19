Об этом на своем телеграм-канале рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Эвакуировать в Запорожье удалось еще 471 человек

В Запорожье прибыли 5 автобусов с мариупольцами, которые смогли добраться до Бердянска. Это около 500 человек,

– написал он.

Кирилл Тимошенко также добавил, что желающих продолжать эвакуацию отправят на вокзал в Запорожье.

А те, кому нужен отдых, предложат разместиться в детских садах города. И уже после этого они смогут продолжать эвакуацию.

Напомним, что 19 марта открыли 10 гуманитарных коридоров. Их запустили в Донецкой, Киевской и Луганской областях.

Кроме того, известно, что в Херсон отправят гуманитарную помощь.

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