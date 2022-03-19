Гуманитарные коридоры будут в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом рассказала министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Достойно внимания И в один момент свалились потолки, выбило окна, – житель Ирпеня рассказал об аде через Россию

Донецкая область

Здесь одна из сложнейших ситуаций с окруженным Мариуполем. Отсюда будет гуманитарный коридор в Запорожье.

Кроме того, из города Мангуш всем мариупольцам, самостоятельно выбравшимся из своего города, будет оказана помощь. Оттуда их вывезут в Бердянск.

Также выехала колонна автобусов, которая вывезет мариупольцев из Бердянска в Запорожье.

Киевская область

  • Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.
    Здесь из села Бервица люди должны самостоятельно выйти к мосту в Мокреце, перейти реку Трубеж в сторону улицы Совхозная. Там будет ждать автобус.
  • Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка.
  • Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.
  • Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерив – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.

Луганская область

В Луганской области все гуманитарные коридоры будут направляться в Бахмут.

  • Лисичанск – Бахмут
  • Северодонецк – Бахмут
  • Рубежное – Бахмут
  • Попасная – Бахмут

Видео обращения Ирины Верещук по поводу гуманитарных коридоров 19 марта