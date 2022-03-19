Жители вынуждены были прятаться в укрытиях и подвалах, а впоследствии – покинуть свои дома. О том, что творили российские военные, и как пришлось бежать из родного города – сайту 24 канала рассказал житель Ирпеня Святослав.

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"Я говорю: "Снежана, это война"

Бои за Гостомель, где войска России заняли аэропорт, постепенно распространились и на прилегающие к нему населенные пункты Бучу, Ворзель, Ирпень. 56-летний житель Ирпеня Святослав работал водителем в газовой компании "Киевоблгаз" и должен был выходить на смену. Рассказал, что его дочь выбежала утром со словами, что "не понимает, что произошло".

А я уже прочитал в интернете, что Путин объявил войну. Я говорю: "Снежана, это война". Я сидел между окнами и, вижу, как низко-низко летит вертолет. Потом он развернулся и полетел второй. Я понял, что сейчас что-то будет. И в один момент повалились потолки, выбило окна,

– со слезами на глазах рассказал мужчина.

Российские военные уничтожили Ирпень / Фото Mikhail Palinchak

"Я хотел быть с сыном, а из-за возраста не взяли"

Сначала выехала его дочь вместе с внуком. Жена поехала 3-го марта – Святослав довез ее до Романовки, а там волонтеры перевезли в Киев.

Сначала терпел, а потом еще раз бомбанули. И все... Я перебрался в дом сына, а сын с первого дня воюет,

– отметил он.

Ирпень после российского вторжения / Фото Mikhail Palinchak

По его словам, в первый день полномасштабного вторжения, он записался в территориальную оборону. Со слезами добавил, что не взяли его из-за возраста.

Это несправедливо. Я хотел воевать. Имею военный опыт,

– сказал житель Ирпеня.

13 марта в 11 часов мужчина покинул родной дом. Отметил, что по набережной можно дойти до жилого массива Романовка. Там взорвали мост, но переход есть, и люди переходят. Российские войска направлялись и бомбили, добавил он.

Там нет ничего, что они делают? Мы перешли и волонтеры нас перевезли. А у меня этих пять дней не было связи вообще. Сначала там пропал свет, потом газ, потом вода. То есть, все пропало. Терпел до последнего, а потом... Я хотел быть с сыном, а из-за возраста не взяли. Мой сын воюет в батальоне "Азов", Руслан зовут. 3 марта ему как раз было 40 лет. И в этот день я отправил жену. А сам перебрался в его дом. Там также сна не было. Каждый день и каждую ночь лупало "Градами",

– отметил он.

"Россияне зашли к нам в дом"

Дом мужчины расположен на въезде в Ирпень. Когда потолок обвалился, то мужчина все продолжал жить там.

Позабивал окна, а теперь дочка позвонила и сказала, что эти россияне зашли к нам в дом. Он обвален и им не понравилось. В подвал я не бегал, никогда не бегал. Дочка ходила два раза, а я никогда. Не могу я так. Гнуть перед ними голову?

– возмутился Святослав.

Эвакуация, Ирпень, 2022 год / Фото Christopher Occhicone

В Ирпене еще остались люди. Много пожилых людей и тех, кто не может выехать. По словам мужчины, в городе гибли люди даже в домах.

А где хоронить? Возле домов закапывали. Хоронят где попало. Потом, возможно, перезахоронят. Возможно,

– с грустью отметил он.

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Помощь и поддержка

Волонтерская помощь в город поступает тяжело. Ирпень делит железная дорога. Правую сторону, где была газовая компания, сильно побомбили российские войска. Равно как и Бучу, Ворзель, Бородянку.

Я родился там и вырос, а теперь бегу. Когда мы вернемся, – не досчитаемся соседей, не досчитаемся молодых,

– сказал Святослав.

Сейчас мужчина находится во Львове. Добавил, что едет к своей семье, но сомневается, что сможет долго быть там. Он подчеркнул, что хочет брать в руки оружие и воевать против российских захватчиков.

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