Насколько разрушен Ирпень от нашествия московской орды – показал в коротком сюжете немецкий журналист. Красивый город возле столицы Украины теперь – в развалинах.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

В видео можно увидеть не только сожженные автомобили, но даже церковь, в которую попали вражеские снаряды:

Заметим, захватчики не позволяют местным жителям эвакуироваться из Ирпеня. На весь мир знаменитым стало фото, как горожане укрывались под мостом от российских обстрелов.