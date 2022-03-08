Наскільки поруйнований Ірпінь від навали московської орди – показав у короткому сюжеті німецький журналіст. Красиве місто біля столиці України тепер – у руїнах.
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У відео можна побачити не тільки спалені автомобілі, а й навіть церкву, у яку влучили ворожі снаряди:
Зауважимо, окупанти не дають змоги місцевим мешканцям евакуюватися з Ірпеня. На весь світ знаменитим стало фото, як містяни ховалися під мостом від російських обстрілів.
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