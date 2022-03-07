Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у ефірі каналу "Рада", передає 24 канал.

Увага Є вказівка Москви не давати провести жодного гуманітарного коридору, – Денисенко

Зокрема, він зазначив, що сьогодні була спроба зробити гуманітарний коридор Ірпінь – Буча – Гостомель. Вдалося вивезти приблизно 2 тисячі людей. Він назвав це "великим проривом", тому що це люди – заручники Росії.

Однак, на жаль, іще кільки тисяч українців досі не можуть вибратися із пастки окупантів.

Якщо говорити про окуповані території біля Києва, а це Макарів, Гостомель та частина Бородянського району, і низку інших місць, то там залишається трохи більше як 4 тисячі людей,

– зазначив Денисенко.

Наразі влада робить усе можливе, щоб їх врятувати. Однак, на жаль, росіяни роблять усе, щоб у нас не відбулося ніяких гуманітарних коридорів.

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