Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире "Рады", передает 24 канал.
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На критических территориях Киевщины до сих пор находятся около 4 тысяч человек. Их пытаются вызволить.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире "Рады", передает 24 канал.
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