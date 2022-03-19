Гуманітарні коридори будуть в Донецькій, Київській та Луганській областях. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Варте уваги І в один момент повалилися стелі, вибило вікна, – житель Ірпеня розповів про пекло через Росію
Донецька область
Тут одна з найскладніших ситуацій з оточеним Маріуполем. Звідси буде гуманітарний коридор до Запоріжжя.
Окрім того, з міста Мангуш усім маріупольцям, які самотужки вибралися зі свого міста, буде надана допомога. Звідти їх вивезуть до Бердянська.
Також виїхала колона автобусів, яка вивезе маріупольців з Бердянська до Запоріжжя.
Київська область
- Бервиця – Мокрець – Заворичі – Калита – Семиполки – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'є – Бровари.
Тут з села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубіж в бік вулиці Радгоспна. Там чекатиме автобус.
- Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка
- Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'є – Бровари
- Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерів – Брусилів – Фастів – Біла Церква
Луганська область
В Луганській області всі гуманітарні коридори направлятимуть до Бахмута.
- Лисичанськ – Бахмут
- Сєвєродонецьк – Бахмут
- Рубіжне – Бахмут
- Попасна – Бахмут
Відео звернення Ірини Верещук щодо гуманітарних коридорів 19 березня