Гуманітарні коридори будуть в Донецькій, Київській та Луганській областях. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Донецька область

Тут одна з найскладніших ситуацій з оточеним Маріуполем. Звідси буде гуманітарний коридор до Запоріжжя.

Окрім того, з міста Мангуш усім маріупольцям, які самотужки вибралися зі свого міста, буде надана допомога. Звідти їх вивезуть до Бердянська.

Також виїхала колона автобусів, яка вивезе маріупольців з Бердянська до Запоріжжя.

Київська область

Бервиця – Мокрець – Заворичі – Калита – Семиполки – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'є – Бровари.

Тут з села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубіж в бік вулиці Радгоспна. Там чекатиме автобус.

Тут з села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубіж в бік вулиці Радгоспна. Там чекатиме автобус. Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка

Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Зазим'є – Бровари

Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерів – Брусилів – Фастів – Біла Церква

Луганська область

В Луганській області всі гуманітарні коридори направлятимуть до Бахмута.

Лисичанськ – Бахмут

Сєвєродонецьк – Бахмут

Рубіжне – Бахмут

Попасна – Бахмут

Відео звернення Ірини Верещук щодо гуманітарних коридорів 19 березня