В частности, отметила Ирина Верещук, заработают 10 гуманитарных коридоров в Украине. Как передает 24 канал, большинство из них будут на Киевщине и Луганщине.

Читайте также 18 марта гуманитарными коридорами эвакуировали более 9 тысяч человек

Кроме эвакуации, население будут отправлять гуманитарные грузы.

В частности, сообщается о том, что мост Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасная направят грузовики с продуктами и медикаментами. Оттуда же будут пытаться вывезти население.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 19 марта:

Что касается Херсона, то туда, по словам Ирины Верещук, планируется доставить 14 фур гуманитарной помощи.

Также продукты отвезут и в Бердянск. В частности, в пункты отдыха тех, кому удалось выбраться из Мариуполя.

На тему – Оккупанты блокируют наши гуманитарные конвои, – Зеленский – смотрите видео: