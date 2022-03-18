Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В частности, 4 972 жителя Мариуполя. Из них 1 124 – ребенка. Все выехали в Запорожье. 500 человек были эвакуированы автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья. Из Сумской области эвакуированы 4 173 человека.

Завтра, 19 марта, по словам Тимошенко, в Бердянск также будет направлено 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

Топливо для дозаправки личного транспорта

В Бердянск сегодня было доставлено топливо для дозаправки личного транспорта мариупольцев, которые движутся по гуманитарному коридору, присоединившись к колонне.

Адреса для дозаправки

ул. Кабельщиков, 132а

ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

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