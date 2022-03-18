Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Зокрема, 4 972 мешканці Маріуполя. З них 1 124 – дитини. Всі виїхали до Запоріжжя. 500 людей було евакуйовано автобусами, які прибули до Бердянська із Запоріжжя. Із Сумщини евакуйовано 4 173 людини.

Завтра, 19 березня, за словами Тимошенка, до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.

Пальне для дозаправки особистого транспорту

До Бердянська сьогодні було доставлено пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором, приєднавшись до колони.

Адреси для дозаправки

вул. Кабельщиків, 132а

вул. Мелітопольське шосе, 87б.

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