Через обстріли "зеленого коридору" з Ізюма немає. На околицях міста тривають бої з російськими окупантами.

До теми Окупанти не полишають спроб захопити Ізюм

Але людей все одно намагаються евакуювати з міста. Також постраждалим намагаються надати гуманітарну допомогу.

Ми разом з військовими територіальної оборони Ізюма доставляємо гуманітарну допомогу в села Ізюмського району і евакуюємо звідти людей. Ввечері чекайте на інформацію. Слава Україні!

– повідомив Максим Стрельник.

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