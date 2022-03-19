Эвакуировано около 200 человек
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он рассказал, что из Бучи в Белогородку прибыла колонна из 7 автобусов.
К слову В Запорожье прибыли 5 автобусов с мариупольцами, которые смогли добраться до Бердянска
Колонной из семи автобусов удалось эвакуировать около 200 человек. Сейчас людям оказывают помощь и перевозят в Киев.
Из Бучи в Белогородку прибыла колонна из 7 автобусов, в которых эвакуировано около 200 человек. Им оказывают первую помощь, питание и перевозят в Киев,
– написал Тимошенко в телеграмме.
Смотрите видео эвакуации из Бучи
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