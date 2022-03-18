Про відкриття гуманітарних коридорів у своєму телеграмі розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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На Сумщині 18 березня відкрили гуманітарні коридори

Колони з усіх міст, де відбувається евакуація, відправляються о 9:00. Виняток лише для міста Суми.

Що стосується відправлення з усіх населених пунктів, то воно, зазначає Дмитро Живицький, традиційне. Це площі перед міськими та селищними радами.

Тростянець – Полтавська область

Евакуація відбуватиметься частково на автобусах і на особистому транспорті.

Маршрут: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни.

Автобуси виїжджатимуть від ПТУ об 09:00.

Місце збору: стадіон імені Кеніга.

Маршрут руху містом на виїзд у бік міста Суми – вулиця Кеніга стадіон імені Куца – вулиця Скрябіна – вулиця Татаренко – вулиця Б. Хмельницького – вулиця Гришина (об'їзна) – вулиця Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми – Полтавська область

Маршрут: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни.

З міста Суми виїжджають колони автомобілів на особистому транспорті, а от з міста Лохвиця – автобуси для вивезення людей, які не мають авто.

Час прибуття автобусів у точки збору з 13:00 до 14:00

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (район школи №2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

БК "Хімік"

вулиця Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"

"Більбоу" на проспекті Курському

ТЦ "Мануфактура"

Лебедин – Полтавська область

Маршрут: Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни.

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп – Полтавська область

Маршрут: Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни.

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка – Полтава

Маршрут: Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава.

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля – Полтавська область

Маршрут: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

У Сумській ОВА нагадали, що до евакуаційних автобусів сідають лише жінки, діти, люди поважного віку, а також люди з інвалідністю.

Пріоритет на посадку надається вагітним жінкам, жінкам з дітьми, а потім уже людям з інвалідністю та людям поважного віку.

Що стосується чоловіків, то вони можуть евакуйовуватися лише на автомобілях.

Якщо у вас є домашні улюбленці, то з ними впускають в евакуаційні автобуси. Тож, будь ласка, не залишайте їх в домівках.

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