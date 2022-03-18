Про відкриття гуманітарних коридорів у своєму телеграмі розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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На Сумщині 18 березня відкрили гуманітарні коридори
Колони з усіх міст, де відбувається евакуація, відправляються о 9:00. Виняток лише для міста Суми.
Що стосується відправлення з усіх населених пунктів, то воно, зазначає Дмитро Живицький, традиційне. Це площі перед міськими та селищними радами.
Тростянець – Полтавська область
Евакуація відбуватиметься частково на автобусах і на особистому транспорті.
Маршрут: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни.
Автобуси виїжджатимуть від ПТУ об 09:00.
Місце збору: стадіон імені Кеніга.
Маршрут руху містом на виїзд у бік міста Суми – вулиця Кеніга стадіон імені Куца – вулиця Скрябіна – вулиця Татаренко – вулиця Б. Хмельницького – вулиця Гришина (об'їзна) – вулиця Шевченка і далі у бік міста Суми.
Суми – Полтавська область
Маршрут: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни.
З міста Суми виїжджають колони автомобілів на особистому транспорті, а от з міста Лохвиця – автобуси для вивезення людей, які не мають авто.
Час прибуття автобусів у точки збору з 13:00 до 14:00
Місця збору у Сумах:
Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (район школи №2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):
- БК "Хімік"
- вулиця Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"
- "Більбоу" на проспекті Курському
- ТЦ "Мануфактура"
Лебедин – Полтавська область
Маршрут: Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни.
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп – Полтавська область
Маршрут: Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни.
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка – Полтава
Маршрут: Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава.
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля – Полтавська область
Маршрут: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
- У Сумській ОВА нагадали, що до евакуаційних автобусів сідають лише жінки, діти, люди поважного віку, а також люди з інвалідністю.
- Пріоритет на посадку надається вагітним жінкам, жінкам з дітьми, а потім уже людям з інвалідністю та людям поважного віку.
- Що стосується чоловіків, то вони можуть евакуйовуватися лише на автомобілях.
- Якщо у вас є домашні улюбленці, то з ними впускають в евакуаційні автобуси. Тож, будь ласка, не залишайте їх в домівках.
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