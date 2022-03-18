Об открытии гуманитарных коридоров в своем телеграме рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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На Сумщине 18 марта открыли гуманитарные коридоры
Колонны из всех городов, где проходит эвакуация, отправляются в 9:00. Исключение только для города Сумы.
Что касается отправки из всех населенных пунктов, то она, отмечает Дмитрий Живицкий, традиционная. Это площади перед городскими и поселковыми советами.
Тростянец – Полтавская область
Эвакуация будет проходить частично на автобусах и на личном транспорте.
Маршрут: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны.
Автобусы будут выезжать от ПТУ в 09:00.
Место сбора: стадион имени Кенига.
Маршрут движения по городу на выезд в сторону города Сумы – улица Кенига стадион имени Куца – улица Скрябина – улица Татаренко – улица Б. Хмельницкого – улица Гришина (объездная) – улица Шевченко и далее в сторону города Сумы.
Сумы – Полтавская область
Маршрут: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны.
Из города Сумы выезжают колонны автомобилей на личном транспорте, а вот из города Лохвица – автобусы для вывоза людей, которые не имеют авто.
Время прибытия автобусов в точки сбора с 13:00 до 14:00
Места сбора в Сумах:
Основной выезд: возле памятника Алеше, (район школы № 2).
Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):
- БК "Химик";
- улица Интернационалистов, возле рыночка, ТЦ "Светлана";
- "Бильбоу" на проспекте Курском;
- ТЦ "Мануфактура".
Лебедин – Полтавская область
Маршрут: Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны.
Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Конотоп – Полтавская область
Маршрут: Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны.
Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Великая Писаревка – Полтава
Маршрут: Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава.
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье – Полтавская область
Маршрут: Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Частично на автобусах и на личном транспорте.
- В Сумской ОВА напомнили, что в эвакуационные автобусы садятся только женщины, дети, люди преклонного возраста, а также люди с инвалидностью.
- Приоритет на посадку предоставляется беременным женщинам, женщинам с детьми, а потом уже людям с инвалидностью и людям почтенного возраста.
- Что касается мужчин, то они могут эвакуироваться только на автомобилях.
- Если у вас есть домашние любимцы, то с ними пускают в эвакуационные автобусы. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте их в домах.
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