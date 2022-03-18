Об открытии гуманитарных коридоров в своем телеграме рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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На Сумщине 18 марта открыли гуманитарные коридоры

Колонны из всех городов, где проходит эвакуация, отправляются в 9:00. Исключение только для города Сумы.

Что касается отправки из всех населенных пунктов, то она, отмечает Дмитрий Живицкий, традиционная. Это площади перед городскими и поселковыми советами.

Тростянец – Полтавская область

Эвакуация будет проходить частично на автобусах и на личном транспорте.

Маршрут: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны.

Автобусы будут выезжать от ПТУ в 09:00.

Место сбора: стадион имени Кенига.

Маршрут движения по городу на выезд в сторону города Сумы – улица Кенига стадион имени Куца – улица Скрябина – улица Татаренко – улица Б. Хмельницкого – улица Гришина (объездная) – улица Шевченко и далее в сторону города Сумы.

Сумы – Полтавская область

Маршрут: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны.

Из города Сумы выезжают колонны автомобилей на личном транспорте, а вот из города Лохвица – автобусы для вывоза людей, которые не имеют авто.

Время прибытия автобусов в точки сбора с 13:00 до 14:00

Места сбора в Сумах:

Основной выезд: возле памятника Алеше, (район школы № 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):

БК "Химик";

улица Интернационалистов, возле рыночка, ТЦ "Светлана";

"Бильбоу" на проспекте Курском;

ТЦ "Мануфактура".

Лебедин – Полтавская область

Маршрут: Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны.

Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Конотоп – Полтавская область

Маршрут: Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны.

Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка – Полтава

Маршрут: Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава.

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье – Полтавская область

Маршрут: Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Частично на автобусах и на личном транспорте.

В Сумской ОВА напомнили, что в эвакуационные автобусы садятся только женщины, дети, люди преклонного возраста, а также люди с инвалидностью.

Приоритет на посадку предоставляется беременным женщинам, женщинам с детьми, а потом уже людям с инвалидностью и людям почтенного возраста.

Что касается мужчин, то они могут эвакуироваться только на автомобилях.

Если у вас есть домашние любимцы, то с ними пускают в эвакуационные автобусы. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте их в домах.

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