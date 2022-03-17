З 9 запланованих гуманітарних коридорів 17 березня працювали 8. Про це під час брифінгу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

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Для евакуйованих маріупольців створили пункти допомоги

Верещук зазначила, що з Маріуполя 17 березня виїхали майже 800 приватних автомобілів. Також мирні жителі виходять з міста пішки.

Станом на зараз до міста Запоріжжя сьогодні вже доїхали понад 2 тисячі людей, але потік не припиняється. Разом з тим для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Також завтра такі пункти почнуть діяти й в місті Мангуш,

– додала міністерка.

За її словами, всіх людей, які йдуть пішки, довозитимуть з Мангуша до Бердянська.

"На жаль, колона автобусів з бензовозом, яка сьогодні була відправлена із Запоріжжя до Бердянська, була зупинена на російському блокпості у селищі Василівка. Вона продовжить рух за маршрутом лише завтра вранці", – зауважила Верещук.

Окрім цього, завтра зранку із Запоріжжя поїдуть за маршрутом ще 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців до Бердянська.

Дивіться звернення Верещук за 17 березня:

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