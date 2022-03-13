Санкції, яких не бачив світ

Аналітики, з якими спілкувалося CNN, упевнені: ще ніколи країна з такою глобальною економікою, як Росія, не стикалася з подібними обмеженнями та санкціями. Тепер на горизонті вже постає фінансова криза, яка поставить провідні банки на межу колапсу.

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Західні політики називають такі дії економічною війною, щоб покарати особисто Путіна та перетворити його державу на міжнародну парію. Навіть якщо пройдуть роки, перш ніж санкції зруйнують російську "економічну фортецю".

"Ми спровокуємо розвал", – пообіцяв міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Втім, ЄС все ще потребує газу з Росії й поставки не припиняються досі. Європа отримує 40% свого природного газу та 25% нафти з Росії. Будь-які затримки у поставках палива виллються у ще більше підняття й так вже рекордних цін для кінцевих споживачів.

Захід оголосив економічну війну Путіну / Фото Getty Images

Як саме Захід карає Росію

Відповідь на вторгнення Путіна до України була глобальною: відповіли держави від Франції до Австралії та Японії. Не дуже задоволені ситуацією навіть Китай та Швейцарія (яка вперше за 200 років відмовилася від нейтрального статусу та наклала на когось санкції).

Захід відрізав два найбільших банки Росії – Сбербанк та ВТБ – від прямого доступу до долара США. Сім фінустанов Росії відімкнені від системи SWIFT. Це глобальний сервіс, який об'єднує фінансові інституції та забезпечує швидкі та безпечні платежі.

Коаліція планує позбавити ЦБ РФ можливості продавати долари та інші валюти для захисту рубля та економіки. Загалом, заморожені активи Росії вже оцінюються в трильйон доларів США, за словами Ле Мера.

Західні демократії здивували багатьох, дотримуючись стратегії виснажливого тиску на Росію завдяки ефективному відімкненню її від глобальних фінансових ринків,

– пояснив CNN Олівер Аллен, ринковий економіст у Capital Economics.

Якщо ж Росія продовжить свій деструктивний шлях, ці санкції стануть лише початком розриву усіх зв'язків з іншим світом, додав він. Санкції – головна зброя Заходу проти Путіна, оскільки він не буде надсилати війська. Але й ці дії можуть обвалити російську економіку на 6% ВВП.

"Наша стратегія чітка: поки російське вторгнення йде вперед, російська економіка йде назад", – сказав CNN член команди Байдена.

Економічна фортеця Кремля

З 2014 року, коли на Росію наклали перші санкції за анексію Криму та збиття рейсу MH-17, Путін намагався захистити 1,5 трильйона доларів США. Інакше кажучи – 11-ту економіку світу.

Спроби відмовитися від долара були ще тоді, але досі головне джерело прибутку – продаж вуглеводнів за валюту. Втім, дещо таки було зроблено: обмежили державні витрати, рублі переведені в іноземні гроші та відправлені на зберігання.

Місцеве виробництво теж отримало розвиток під егідою програми – не дуже успішної, варто зазначити, – імпортозаміщення. Деякі іноземні товари були заблоковані вдома. Раніше такий крок використовувався Кремлем у якості тиску. Наприклад, на Туреччину, Україну та інші держави.

Кремль відчув санкції ще у 2014 році / Фото Shutterstock

Центробанк Росії тим часом зібрав запас на "чорний день" – 630 мільярдів доларів США у резервах в іноземних валютах та золоті. Це багато, як на інші країни, але у фортечному мурі є прогалини.

Принаймні половина запасів Росії зараз не мають жодної користі, бо розміщені й вже заморожені за її межами.

Місцеве золото ще треба комусь продати, щоб отримати гроші, але зараз це чи не найбільш токсичний актив у світі. В результаті, золотовалютні запаси Росії зменшуються дуже швидко, бо йдуть на контроль курсу рубля (що не дуже насправді допомагає).

Облікову ставку довелося підіймати відразу до 20%, це вимушений крок для контролю цінової та фінансової стабільності та захисту активів росіян від зменшення. Принаймні так пояснили у ЦБ РФ. Також там зажадали, щоб компанії віддавали 80% своєї валютного виторгу заради тієї ж мети. Національна валюта Росії продовжує своє історичне падіння відносно курсу долару.

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Володимир Путін планує видати декрет, яким тимчасово заборонить іноземним компаніям та інвесторам продавати активи Росії. Це може створити певні проблеми, бо як вже сказано вище, вони стали дуже токсичними після вторгнення Кремля в Україну.

Команда Байдена налаштована оптимістично. Мовляв, ці 600 мільярдів корисні лише тоді, коли Путін може їх використовувати. Зараз це можливо лише частково та з великими труднощами.

Що може бути далі

Всі очі світу фінансів спостерігають за економікою Росії. Росіяни вже стоять у довжелезних чергах, щоб зняти гроші з банкоматів. А там їх часто вже просто немає. Але це ще не головна проблема банків, які вже перебувають під санкціями.

Може бути й гірше:

позичальники не виплачуватимуть кредити

зросте інфляція

настане рецесія

збанкрутують домогосподарства, зупиняться держпідприємства

Банки будуть змушені продавати активи задешево, попереджають аналітики.

"Санкції Заходу залишили банки Росії над прірвою", – сказали в Capital Economics. Першою жертвою стала європейська "донька" Сбербанку, яка полишила ринок ЄС і закрила відділення в Австрії та Хорватії. Причиною став дуже швидкий відтік депозитів.

Друга проблема – у російських банків іноземної готівки лише щоб покрити 15% валютних депозитів. Зазвичай, нестачу покривав Центробанк, надаючи потрібні гроші. Але через блокування половини запасів за кордоном, тепер там, можливо, не зможуть одночасно зробити це і захистити рубль.

Головна фінансова інституція Росії може перебувати під тиском у наступні місяці або й роки. Втім, завдяки нафті та газу – за умови, що не накладуть повне ембарго – прибутки від експорту перевищать втрати від імпорту. І це може стати великим джерелом інвалюти.

Але інвестори та бізнеси все одно продовжать виводити готівку за межі країни через падіння рубля, змушуючи ЦБ витрачати до 100 мільярдів доларів з доступних резервів цього року, за даними Capital Economics.

Зрештою, Захід може піти ще далі. США та союзники можуть вимкнути SWIFT всім банкам РФ, а не лише вже оголошеній сімці. Ще більше обмежити доступ до долара та євро. І відмовитись від газу та нафти з Росії, хоч це і викличе зростання домашніх цін.

Подальша ескалація конфлікту матиме наслідки для обох сторін. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв вже погрожує, що "часто економічні конфлікти перетворювалися на реальні".

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