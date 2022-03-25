Про це в інтерв'ю розповіла очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала. Вона застерегла, що різке зростання цін на продовольство внаслідок війни в Україні спричинить голодні бунти у бідних країнах світу.

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Зростання цін і голод практично неминучі

Очільниця СОТ підкреслила, що багато африканських країн залежні від поставок продовольства з Чорноморського регіону. Тож війна Росії проти України може стати справжньою катастрофою не лише для українського народу, а й для низки країн африканського континенту.

Я думаю, ми маємо бути дуже стурбовані. Вплив на ціни на харчі та голод цього і наступного року може бути значним. Їжа й енергія – два найбільші предмети у споживчому кошику бідняків у всьому світі,

– наголосила вона.

Вона підкреслила, що Україна зазвичай постачає половину пшениці Всесвітній продовольчій програмі, агенції ООН. Вона забезпечує надзвичайні постачання країнам, які перебувають у стані конфлікту або переживають стихійні лиха, такі як голод.

Тож, наголошує вона, якщо у світі не подумають про те, як пом'якшити наслідки війни, катастрофа очікує на весь світ не лише цього, а й наступного року.

Вона додала, що є ймовірність повторення голодних бунтів. Нгозі Оконджо-Івеала нагадала, що з ними уже стикалися у кінці 2000-х років, коли у світі різко підскочили ціни на продовольство. Тож вона наголосила на тому, що вже ведуться перемовини з партнерами, щоб ввести обмеження на експорт харчів.

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