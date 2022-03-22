Так, Олександр Лукашенко вже відверто починає говорити про можливості заробити на війні в Україні. Мовляв, якщо у нашій країні не зможуть виростити достатньо зерна для експорту, то в Білорусі зможуть, передають РосЗМІ.

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У Білорусі активно займуться посівною

Президент Білорусі переконаний, що на фоні подій в Україні надзвичайно важливо успішно провести посівну компанію. "Бацька" переконаний, що зерно сьогодні – нове золото або нафта. Тож важливо не проґавити момент.

Оскільки один зі світових постачальників – Україна – навряд чи зможе провести повноцінну посівну компанію, ціни будуть рости й надалі,

– додав він.

У традиційній манері Лукашенко вже поставив план перед своїми підданими. Мовляв, у 2022 році необхідно буде зібрати 9 мільйонів тонн зерна.

"Залишилося чітко виконувати свої задачі на місцях. Але, як мені доповідають, деякі регіони працюють слабенько, поки пробуксовують", – додав він.

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