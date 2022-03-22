Відповідну інформацію в Генштабі ЗСУ оприлюднили опівночі 21 березня. Дані повідомили на тлі загрози вторгнення білорусів в нашу країну на боці Росії.

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Ворог гатить по Україні з білоруських аеропортів

Збройні Сили України пояснили, що ворожа авіація продовжує ракетно-бомбовими ударами руйнувати об'єкти інфраструктури на території України у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

При цьому, окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Українські захисники також знають, що військово-політичне керівництво Росії здійснює агресивну пропагандистську діяльність спрямовану на військовослужбовців Білорусі.

Вони хочуть переконати білоруських бійців, що нібито потрібне військове вторгнення на територію України.

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