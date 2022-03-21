Попри це, є багато доказів, що білоруську армію готують до наступу. Про це Сергій Сухомлин сказав в ефірі 24 каналу.

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"В останні дні вони (білоруси – 24 канал) перемальовують техніку, наносять червоні квадрати на неї", – сказав міський голова.

Є сподівання, що Лукашенко не наважиться

Він вважає, що відповідний крок для самопроголошеного білоруського президента буде самогубством. Тому є сподівання, що Лукашенко не наважиться.

"Я не дуже вірю у білоруські війська. Розуміючи їхній настрій, це буде точно не ефективна армія, якщо вона перейде кордон з Україною", – додав Сухомлин.

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