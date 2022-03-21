Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин. За його словами, самопроголошений президент Білорусі сам має розуміти, що війна проти України стане для нього "самогубством".

До теми Очікуємо найближчими днями загострення, – мер Житомира

Мер Житомира: Є надія, що білоруси не наважаться

Міський голова Житомира певен, що після перших залпів української артилерії ситуація може бути інакшою, аніж планували ворожі війська.

Ситуація може змінитися і це може прискорити крах диктатору Лукашенку,

– додав він.

Сухомлин відзначив, якщо все-таки білоруси зайдуть, то "нічого страшного", адже "таких ми ще не вбивали". Також він припустив, що самі військові підрозділи Білорусі не заходитимуть, а розміщуватимуться з колонами росіян для того, щоб фактично ними прикриватися.

"У мене все ж залишається думка, що може все ж білоруси не наважаться. Усе ж є надія на те, що білоруський диктатор не піде на такий крок, бо це самогубство для нього", – підкреслив житомирський мер.