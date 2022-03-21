Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин. По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси сам должен понимать, что война против Украины станет для него "самоубийством".

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Мэр Житомира: Есть надежда, что белорусы не отважатся

Мэр Житомира уверен, что после первых залпов украинской артиллерии ситуация может быть иной, чем планировали вражеские войска.

Ситуация может измениться, и это может ускорить крах диктатора Лукашенко,

– добавил он.

Сухомлин отметил, что если все-таки белорусы зайдут, то "ничего страшного", ведь "таких мы еще не убивали". Также он предположил, что сами военные подразделения Беларуси не будут заходить, а будут размещаться с колоннами россиян для того, чтобы фактически ими прикрываться .

"У меня все же остается мнение, что может все же белорусы не отважатся. Все же есть надежда на то, что белорусский диктатор не пойдет на такой шаг, потому что это самоубийство для него", – подчеркнул мэр Житомира.

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