Ймовірно, ситуація в місті може ускладнитися. Про це в ефірі 24 каналу сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.
Важливо Житомирщину вперше обстріляли з "Градів": загинули троє військових і один мирний
Ситуація в Житомирі може змінитися
За його словами, вчора, 20 березня, було кілька великих прильотів російських безпілотників по області. Однак в обласному центрі останні дні доволі спокійно.
Тому ми очікуємо сьогодні – завтра (21 – 22 березня – 24 канал) іншу ситуацію (загострення – 24 канал),
– наголосив Сухомлин.
Він пояснив, що завжди напередодні великих обстрілів відбуваються схожі дії окупантів.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли села Народицької громади з реактивної артилерії. Відомо, що загинули 3 військових та 1 цивільний.