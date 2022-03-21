Вероятно, ситуация в городе может осложниться. Об этом в эфире 24 канала сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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Ситуация в Житомире может измениться

По его словам, вчера, 20 марта, было несколько больших прилетов российских беспилотников по области. Однако в областном центре последние дни достаточно спокойно.

Поэтому мы ожидаем сегодня – завтра (21 – 22 марта – 24 канал) другую ситуацию (обострение – 24 канал),

– подчеркнул Сухомлин.

Он объяснил, что всегда накануне больших обстрелов происходят подобные действия оккупантов.

Напомним, что оккупанты обстреляли села Народицкой общины из реактивной артиллерии. Известно, что погибли 3 военных и 1 гражданский.

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