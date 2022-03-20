Под обстрелы попали населённые пункты Коростенского района. Ужасные фото последствий обнародовала ГСЧС Украины на своей странице в телеграмме.
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Последствия авиаудара оккупантов
В результате авиаудара оккупантов было повреждено 13 зданий. Кроме того, по предварительным данным ГСЧС, травмированы три человека. О погибших никакой информации нет.
Чрезвычайщикам уже удалось ликвидировать пожары, возникшие в результате авиаудара рашистов. В настоящее время ГСЧС продолжает разбирать завалы на месте поврежденных зданий.
Последствия авиаудара оккупантами по Житомирщине 20 марта / Фото ГСЧС Украины
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