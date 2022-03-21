За попередніми даними, росіяни вперше використали "Гради" на території Житомирської області. Про це розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Загинуло 3 військових та 1 цивільний

Російські загарбники стріляють на півночі області. 20 березня ворог завдав удару "Градами" по населеному пункту Селець Народицької громади.

Вчора ворог напевно що вперше застосував, за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді, по населеному пункту Селець. Загинуло три військовослужбовці й одна цивільна особа,

– повідомив Віталій Бунечко.

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