Соответствующую информацию в Генштабе ВСУ обнародовали в полночь 21 марта. Данные сообщили на фоне опасности вторжения белорусов в нашу страну на стороне России.
К теме Белорусы уже наносят маркировку на свою технику, – мэр Житомира
Враг бьет по Украине из белорусских аэропортов
Вооруженные Силы Украины объяснили, что вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.
При этом, оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть Беларуси,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники также знают, что военно-политическое руководство России осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих Беларуси.
Они хотят убедить белорусских бойцов, что якобы нужно военное вторжение на территорию Украины.
Важно Белорусская армия потерпит поражение, – исследователь об угрозе участия войск Лукашенко в войне
Развернутся и пойдут на Минск, – Вячорка о вероятности вступления войск Беларуси в войну – смотрите видео