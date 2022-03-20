Поведение самопровозглашенного президента Беларуси показывало и то, что к такому шагу не готовы и в Минске. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт по международной политике Александр Краев .

Обратите внимание Это будет катастрофа для армии Беларуси, – журналист объяснил, почему вероятное наступление провалится

Армия Беларуси не сможет выполнять задание

По его словам, военное командование Беларуси понимает, что их армия пока не может выполнять задачи, которые им будет ставить путинский режим.

Если белорусская армия все же вступит в войну (будет ли это полноценное вступление всеми силами, которые у них есть, или ограниченные диверсионные группы), белорусская армия потерпит поражение,

– подчеркнул Краев.

Он пояснил, что все войска, которые зайдут на территорию Украины, будут уничтожены. Украинская армия даже не привлекает операционный резерв второй очереди, не полностью привлекла и Западный военный округ.

Мы готовы к такому сценарию. Особенность территории, где белорусы могут наступать в том, что это не восток Украины, где основные города расположены почти на границе с Россией. Им придется 100 – 200 километров продвигаться под постоянным огнем от наших войск, умеющих воевать на этой территории, в отличие от белорусов. Александр Краев Эксперт по международной политике

"Если коротко – для белорусского режима – это самоубийство : не только для войска, но и потенциально для политического руководства тоже", – добавил эксперт.