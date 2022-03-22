Так, Александр Лукашенко уже откровенно начинает говорить о возможности заработать на войне в Украине. Мол, если в нашей стране не смогут вырастить достаточно зерна для экспорта, то в Беларуси смогут, передают РосСМИ.

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В Беларуси активно займутся посевной

Президент Беларуси убежден, что на фоне событий в Украине чрезвычайно важно успешно провести посевную компанию. "Бацька" убежден, что зерно сегодня – новое золото или нефть. Поэтому важно не упустить момент.

Поскольку один из мировых поставщиков – Украина – вряд ли сможет провести полноценную посевную компанию, цены будут расти и дальше,

– добавил он.

В традиционной манере Лукашенко уже поставил план перед своими подданными. Мол, в 2022 году необходимо будет собрать 9 миллионов тонн зерна.

"Осталось четко выполнять свои задачи на местах. Но, как мне докладывают, некоторые регионы работают слабовато, пока пробуксовывают", – добавил он.

Тем временем 13 стран пообещали усилить оборону Украины – смотрите видео: