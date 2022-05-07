Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В то же время, он подтвердил решимость США и других стран противостоять российской агрессии.

Важно Украина имеет право делать все, чтобы защититься – Блинкен о вероятности атак на территории России

Блинкен подчеркнул, что сегодня Путин пытается перекрутить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины.

Изучающие прошлое знают, что президент Зеленский и храбрый народ Украины воплощают дух тех, кто преобладал во время Второй мировой войны. Они мужественно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в целой, свободной и мирной Европе,

– подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что приобщается к своим соотечественникам и людям по всему миру в подготовке к празднованию 77-летия Дня победы в Европе.

"Вместе мы чествуем общую стойкость и решительность всех солдат и гражданских, которые привели к победе союзников над нацистами. Мы оплакиваем беспощадное убийство миллионов в той завоевательной войне, которую вел деспот, желая покорить своих соседей", – говорится в сообщении.

Он добавил, что победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности.

Что раньше сказал Блинкен о войне России против Украины

России не удалось быстро захватить Украину. По оценкам США, "в плане российских военных целей Россия уже претерпела провал, а Украина уже преуспела". Об этом после визита в Киев в конце апреля заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Заявленные планы Путина о "полном возвращении" Украины в Россию, разрушении суверенитета и независимости "не осуществились и, очевидно, не осуществятся", добавил он тогда.

Обратите внимание! Западные чиновники предполагают, что российский президент Путин 9 мая, которое в России широко празднуют как день завершения Второй мировой войны, объявит войну против Украины.

Это стоит вашего внимания – "Судный день" готовят на 9 мая: смотрите видео